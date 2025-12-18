Precaución: frío, heladas, niebla y lluvias fuertes pegarán de viernes a lunes en estas entidades

Probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México el viernes. Foto: Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se espera un fin de semana de bajas temperaturas y lluvias fuertes en varios estados del país, de acuerdo c on el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló las entidades afectadas con temperaturas inferiores a cinco grados, heladas, niebla y vientos fuertes entre el viernes 19 y el lunes 22 de diciembre.

Durante la noche y madrugada del viernes, el frente frío número 22 ingresará sobre el norte y noreste de México, interaccionará con la corriente en chorro polar y con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, la cual se desplazará sobre el noreste, centro y oriente de México, ocasionando rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León, así como lluvias aisladas en Tamaulipas.

Por otra parte, canales de baja presión sobre el centro, sur y sureste del territorio nacional y la entrada de humedad del océano Pacífico y mar Caribe, mantendrán condiciones para lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas, lluvias fuertes en regiones de Campeche y Quintana Roo, chubascos en Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), Tabasco y Yucatán, además de lluvias aisladas en Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte, Valle de Atlixco-Matamoros y Angelópolis), Morelos, Guerrero y Michoacán.

Lluvias puntuales intensas el viernes

El viernes, el sistema frontal número 22 se extenderá con características de estacionario desde el noreste del golfo de México hasta el noreste del país, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con un canal de baja presión sobre el occidente del golfo de México, dichos sistemas generarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias con chubascos en zonas del noreste, oriente, centro, sur y sureste del país.

A su vez, se prevé viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec) y rachas de viento de 40 a 60 km/h en Tamaulipas y Veracruz. Por otro lado, continuará el ambiente muy frío a frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas. Además, se esperan condiciones para la formación de nieblas en Baja California (municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada).

Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 21 a 23 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 16 a 18 °C. Viento de componente norte de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 45 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 20 al lunes 22 de diciembre)

El sábado, el sistema frontal (número 22) adquirirá características de calido sobre el noreste del golfo de México, dejando de afectar al país.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste del territorio nacional en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, aunado a divergencia sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

El domingo, un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente y sureste del país, se combinará con divergencia y con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originando lluvias puntuales muy fuertes con posibles descargas eléctricas en Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.

El lunes, se mantendrá el canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originando lluvias puntuales muy fuertes con posibles descargas eléctricas en Oaxaca.

Para el día domingo se observa la cercanía de un nuevo frente frío sobre el noreste del país.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, prevalecerá el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con heladas al amanecer en zonas altas, así como ambiente cálido por la tarde.

Mientras una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el noroeste del territorio nacional propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país, favoreciendo un ascenso de las temperaturas vespertinas en dichas regiones, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche debido al predominio de cielo despejado.

Riesgos

Las lluvias intensas podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes a muy fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Durante la noche del día viernes y madrugada del sábado, existen condiciones para la formación de nieblas en los municipios de Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada (costa), Baja California.

Pronóstico de lluvias para el viernes 19 de diciembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas y Tabasco.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta), San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 19 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 19 de diciembre:

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas y Veracruz.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila y Puebla.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Sábado 20 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Olmeca), Oaxaca y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tabasco, Campeche y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Veracruz (Papaloapan y Los Tuxtlas), Chiapas y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guerrero y Puebla.

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h, durante la mañana: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua y Coahuila.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura, durante la mañana: golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Domingo 21 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Papaloapan y Olmeca), Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Los Tuxtlas) y Campeche.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz (Huasteca Alta y Huasteca Baja), Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Querétaro, Tlaxcala, Estado de México y Guerrero.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Tamaulipas.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Puebla.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Lunes 22 de diciembre: