Ricardo Monreal apoya permanencia de plurinominales pero con nueva fórmula

Ricardo Monreal, coordinador de la Jucopo en la Cámara de Diputados. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que apoya la permanencia de los plurinominales, así como la fórmula para designarlos en el Congreso, según la iniciativa de reforma electoral.

En conferencia de prensa, Ricardo Monreal resaltó que las plurinominales representan a las minorías y recalcó que el apoyaría la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo he estado en las reuniones que a veces tengo con la presidenta, Claudia Sheinbaum, analizando lo de la representación proporcional. Ella coincide, y yo también, de que la representación de las minorías no se puede eliminar, de que todo aquel que tiene representación política en un partido, en una fuerza política dentro de los partidos, deben tener representación.

“Lo que ella afirma es que se buscará un nuevo mecanismo o fórmula para que no fueran los dirigentes políticos, la nomenclatura diría yo, o la burocracia electoral política, o la burocracia política partidista la que decidiera el acomodo de las plurinominales, sino que fueran mecanismos de mayor participación ciudadana, listas votadas.

“Hay muchas formas, pero no hemos llegado al detalle, pero lo que la presidenta dice es, no solo la disminución, sino, ella dice, quizás sea conveniente disminuir los pluris, pero, sobre todo, vincular a procesos de mayor participación ciudadana quienes resulten plurinominales, y no solo sea el dirigente del partido quien decida el acomodo de los plurinominales en las listas que se presentan en cada una de las cinco circunscripciones. Entonces, en ese sentido, yo la avalo, la respaldo, no necesitamos enfrentar una posición política”, resaltó.

Sin embargo, Ricardo Monreal enfatizó que, en la nueva reforma electoral, el financiamiento de los partidos quizá sea lo que se va a discutir intensamente por la coalición de Morena, el PT y el Partido Verde Ecologista de México.

“No sólo, porque algunos de ellos se han fortalecido y han crecido electoralmente, gracias al respaldo público. Y es para ellos una decisión que deben de tomar muy fuerte. Este, no es fácil para ellos. Y creo que esa será una discusión muy álgida al interior nuestro. Incluso la reducción de los plurinominales. Incluso, serán dos temas complejos”, enfatizó.