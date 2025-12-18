Rubén Moreira pide a la SSCP reforzar la seguridad en carreteras durante fiestas decembrinas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, pidió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que apruebe un exhorto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional y a los gobiernos de las 32 entidades federativas para que implementen, de manera coordinada, un operativo nacional de vigilancia que garantice la seguridad de los usuarios de autopistas y carreteras del país en estas fechas decembrinas.

El legislador tricolor resaltó que autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) han advertido que entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero se prevé un incremento en el aforo vehicular de entre 19.6 y 30 por ciento, acompañado de un repunte en los accidentes viales, pues estadísticas oficiales indican que durante el mes de diciembre se registra un incremento de entre 15 y 30 por ciento en accidentes de tránsito, colocándolo como uno de los periodos más riesgosos del año.

“Garantizar carreteras seguras es fundamental para proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de las familias mexicanas”, enfatizó el legislador, al señalar que la prevención y la presencia efectiva de las autoridades pueden marcar la diferencia durante este fin de año”, resaltó.

Rubén Moreira agregó que a ello se suma el aumento de la incidencia delictiva, temporada en que los robos al autotransporte pueden incrementarse hasta en un 40 por ciento debido a la mayor movilidad de mercancías. Mencionó que en estas fechas se han llegado a registrar hasta 40 asaltos diarios, principalmente en carreteras como México-Querétaro, México-Puebla, México-Pachuca y el Circuito Exterior Mexiquense.

En su exhorto, el legislador insta a las autoridades federales y estatales a desplegar elementos suficientes, fortalecer la vigilancia y coordinar acciones permanentes que permitan prevenir accidentes y atender de manera oportuna cualquier incidente o delito en las carreteras del país.