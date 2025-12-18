Sheinbaum presenta plan de expansión de CFE: generará 6 mil megawatts

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el 17 de diciembre de 2025. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El gobierno federal informó el avance de los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad para generar alrededor de 6 mil megawatts nuevos de energía y una parte con fuentes renovables de energía.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que “el próximo año inicia la construcción de todas estas plantas, unas de gas, una de diésel y otras solares, para poder garantizar nuestros compromisos internacionales con la convención marco de cambio climático”.

“¿Qué garantizamos? 54 por ciento el Estado mexicano y 46 por ciento los privados, en este nuevo esquema, que tiene orden, tiene planeación y tiene garantía, incluso para el privado que quiere generar y ganó un concurso, eso es lo que estamos anunciando el día de hoy”.

La directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja, detalló el inicio de la construcción de la Central Ciclo Combinado (CCC) “Francisco Pérez Ríos Tula II” en Hidalgo, que sustituirá a la Central Termoeléctrica a base de combustóleo.

También se avanza en la ingeniería básica y de detalle para iniciar obras en las CCC Salamanca II en Guanajuato, de Altamira, Tamaulipas y de Mazatlán, Sinaloa, que en conjunto adicionarán cerca de 3 mil MW de capacidad y tendrán una inversión de 80 mil 939.2 millones de pesos.

“Va a permitir aprovechar infraestructura ya instalada, como los terrenos, nuestra red ya de transmisión que está interconectada a la red y el acceso a gas, así como acortar los tiempos de ejecución, concluyendo más rápido todos los estudios previos y gestionando los permisos que requerimos para iniciar las construcciones”, indicó.

La próxima semana iniciará la construcción de la tercera fase de la Central Fotovoltaica Puerto Peñasco y en febrero comenzará la cuarta fase, para concluir, el complejo fotovoltaico más grande de Latinoamérica, que alcanzará una capacidad de mil MW, con una inversión total de 13 mil 277 mdp.

Las Centrales Fotovoltaicas Carbón II y Río Escondido, en Coahuila, aportarán 556 MW de capacidad con una inversión estimada de 15 mil 449.9 mdp.

En cuanto a las centrales de generación que se realizan en coordinación con el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), se contemplan tres proyectos de energías limpias: dos fotovoltaicos y uno eólico, con una capacidad conjunta cercana a 443 MW, en los estados de Durango, Quintana Roo y Guanajuato.