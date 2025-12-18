Sheinbaum recomienda a estados analizar Ley Esposa: "No es claro que sea para ayudar a las mujeres"

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el viernes 18 de diciembre de 2025. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta Claudia Sheinbaum recomendó a los congresos locales que discutan la llamada “ley esposa” —como es el caso de Nuevo León— que lo analicen bien porque no es claro que el fondo esté necesariamente relacionado con la paridad, debido a que ese aspecto ya está garantizado para las gubernaturas. “Está bueno el debate”, dijo.

Primero debe justificarse el alcance jurídico que tiene estas modificaciones legales y, después, observar el entorno en el que se dan.

“En todo caso, hay que ver si jurídicamente es procedente o no (…) Incluso le pedí al ministro Zaldívar que pudiera revisar si está dentro de la ley —porque ya pasó en San Luis Potosí y, en efecto, lo traen a otros estados— qué tan… si es jurídicamente viable o no, más allá de que lo impugne un partido político u otro”.

Después, la mandataria federal expuso su opinión, que basó en el principio de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya definió un esquema para que haya paridad siempre en las candidaturas a los gobiernos estatales, con lo que, por ejemplo, si para 2027 habrá elecciones en 17 estados, deberá postularse a nueve mujeres.

“Con eso ayuda a la paridad. Gracias a eso hay más gobernadoras mujeres. Hoy una buena cantidad de mexicanos y mexicanas, aparte de la presidenta, están gobernados en los estados por mujeres. Y eso ha ayudado mucho a decir… Bueno, a dar la oportunidad a las mujeres y, además a reconocer que las mujeres podemos gobernar”, dijo.

La jefa del Ejecutivo Federal detalló que “la parte de que a fuerza haya una vez mujer, otra vez hombre en los estados, pues hay que ver si es procedente jurídicamente. Tiene sus pros y tiene también sus contras, porque muchas veces va orientado, no necesariamente es el género o la paridad lo que está en el fondo, sino otros temas”.

Por lo que finalmente recomendó “que lo analicen bien todos los Congresos estatales que están en esta vía, porque finalmente los partidos ya tienen que presentar la paridad. Entonces, no es claro que esto de que ‘sea una vez mujer, una vez hombre’ sea necesariamente para ayudar a las mujeres, ¿no? Lo pongo a debate”.