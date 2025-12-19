Atacan con thinner a una mujer en la Cuauhtémoc; en Iztacalco sujeto mata a su expareja

Una patrulla de la SSC de la CDMX. Foto: J. Raúl Pérez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En menos de 24 horas, dos agresiones graves contra mujeres fueron reportadas en la Ciudad de México: un intento de feminicidio en las inmediaciones de la estación Hidalgo, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, y horas antes, un feminicidio consumado en la alcaldía Iztacalco.

La noche de este jueves 18 de diciembre, una mujer se encontraba sobre la vía pública acompañada de dos menores identificados como sus hijos, cuando un hombre le roció thinner e intentó prenderle fuego, además, agredió a los niños. Tras el ataque, el hombre huyó del lugar.

Los hechos ocurrieron en la intersección de avenida Paseo de la Reforma y avenida Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con reportes periodísticos, servicios de emergencia acudieron al sitio para atender a la mujer y a los niños. Paramédicos del 911 valoraron si las víctimas requerían traslado hospitalario y atendieron a los menores, quienes presentaban golpes en el rostro y el cuerpo.

Por los hechos, según los reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC) iniciaron la búsqueda del agresor mediante el análisis de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones, y Contacto Ciudadano (C5). Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación la dependencia encabezada por Pablo Vázquez no ha emitido información oficial sobre los hechos.

Feminicidio en Iztacalco

Horas antes, la SSC informó que sus oficiales tomaron conocimiento de una agresión con arma de fuego contra una mujer que perdió la vida en la avenida Añil y el Canal de Río Churubusco, en la colonia Granjas México.

Según la información oficial, el ataque habría sido perpetrado por la expareja sentimental de la víctima.

La SSC indicó que policías que patrullaban la zona escucharon detonaciones y se aproximaron al lugar, donde el agresor, que portaba un arma de fuego, se auto lesionó en el pecho. El hombre fue trasladado bajo custodia policial a un hospital, donde fue reportado sin vida.

En ambos casos, el agresor fue identificado como presunta pareja sentimental de las víctimas.