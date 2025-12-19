Inauguran rehabilitación de la Costera Miguel Alemán de Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los gobiernos federal y de Guerrero presentaron la inauguración de la recién rehabilitada costera Miguel Alemán, en el puerto de Acapulco.



La presidenta Claudia Sheinbaum informó que toda la inversión será de 7 mil 500 millones de pesos en Acapulco, una parte de la Federación y otra del estado.



“Está también las plantas de tratamiento, las de bombeo, la planta de separación de basura y algunas obras de infraestructura carretera que se están desarrollando en todo Guerrero”, dijo la mandataria federal.



La obra en la costera, tras daños por lluvias y huracanes como John y Otis, forma parte del programa “Acapulco se Transforma Contigo”, que inició la mandataria federal el 17 de enero de 2025.



Esta intervención incluye también movilidad segura para los peatones y renovación urbana; iluminación e infraestructura verde y medio ambiente.



También expusieron el “Marinabús”, en manos de la Secretaría de Marina que ofrecerá cuatro viajes desde el Zócalo a Puerto Marqués.