Infonavit cambia su esquema: así quedan los nuevos requisitos para adquirir vivienda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) modificó el esquema para otorgar créditos hipotecarios y eliminó el sistema de puntos que durante años se utilizó para evaluar la elegibilidad de los solicitantes. Con el nuevo modelo, los trabajadores deberán cumplir tres requisitos centrales para acceder a un financiamiento de vivienda, informaron autoridades del instituto en distintas entrevistas y conferencias difundidas por medios nacionales.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, explicó que el cambio forma parte de un proceso para facilitar el acceso a vivienda a trabajadores con empleo formal. Según sus declaraciones, el sistema de puntaje representaba una barrera para quienes no lograban alcanzar las condiciones previas relacionadas con edad, salario, ahorro en la subcuenta y tiempo de cotización.

Los nuevos requisitos aplican a trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes deberán comprobar su relación laboral y situación salarial. Los trámites continuarán realizándose en los centros de servicio del Infonavit y en la plataforma “Mi Cuenta Infonavit”.

Los lineamientos actualizados incluyen la exigencia de no contar con vivienda propia, así como un rango específico de ingresos para determinar la capacidad de pago dentro del nuevo esquema. La autoridad indicó que la medida busca que más trabajadores puedan iniciar el proceso de solicitud sin pasar por la estructura anterior de evaluación.

Cuándo eliminó Infonavit el sistema de puntos: así se aplicó el cambio

El Infonavit anunció la eliminación del sistema de 1,080 puntos a inicios de octubre de 2025. Durante ese anuncio, Romero Oropeza señaló que el cambio entraría en vigor de manera inmediata, aunque la actualización operativa de plataformas y procesos internos del instituto tomaría algunas semanas.

Los tres nuevos requisitos para solicitar un crédito de Infonavit

Con la eliminación del sistema de puntos, el Infonavit estableció tres requisitos básicos para solicitar un crédito hipotecario:

Tener empleo formal. El trabajador debe cotizar al IMSS o al ISSSTE, lo que permite verificar la relación laboral vigente. Percibir entre uno y dos salarios mínimos. El instituto indicó que el rango salarial permitirá focalizar los créditos en trabajadores con ingresos estables que cumplan una capacidad mínima de pago. No ser propietario de vivienda. El solicitante no debe tener una casa registrada a su nombre al iniciar el trámite.

Cómo deberán iniciar el trámite los trabajadores

El Infonavit informó que los interesados deberán ingresar a “Mi Cuenta Infonavit” para revisar su información personal y actualizar sus datos. En caso de que la plataforma aún no muestre los nuevos lineamientos, el instituto pidió a los trabajadores acudir a los Centros de Servicio Infonavit para recibir orientación.

El procedimiento incluirá evaluaciones financieras básicas para confirmar la capacidad de pago del solicitante, aunque ya no se utilizarán los puntos como mecanismo de aprobación. Los medios también señalaron que la autoridad indicó que la medida no elimina las verificaciones necesarias para garantizar el manejo responsable del crédito.

Efectos previstos para los trabajadores y el mercado de vivienda

La actualización del modelo de evaluación permitirá que sectores laborales que no alcanzaban los 1,080 puntos puedan iniciar un trámite de adquisición de vivienda. Entre ellos se encuentran trabajadores jóvenes o quienes tienen ingresos variables.

Las autoridades federales han reiterado que la medida forma parte del programa “Vivienda para el Bienestar”, orientado a ampliar el acceso a vivienda en zonas urbanas y rurales.