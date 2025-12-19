La Cámara de Diputados invita 100 millones de pesos en casetas a sus legisladores

La Cámara de Diputados pagará más por los peajes en 2027. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La Cámara de Diputados le pagará a sus legisladores casi 100 millones de pesos sólo para casetas.

De acuerdo con el contrato LXVI-DGAJ-094/2024, los diputados de la LXVI no pagarán de su bolsillo los cruces que realicen de 2025 a 2027 en las autopistas de peaje del país.

La asignación, revisada por Proceso, detalla que por los tres años de la legislatura se desembolsará del erario 97 millones 392 mil pesos por dispositivos electrónicos de servicio de cobro automático de telepeaje. Por medio de la Dirección General de Recursos Materiales se contrató a la empresa E&I Movilidad México, para la prestación de servicio de cobro automático de telepeaje mediante dispositivos electrónicos (TAG Easytrip).

“Estos dispositivos son asignados a personas legisladoras, grupos parlamentarios, unidades administrativas y demás personas servidoras públicas conforme a la normatividad interna vigente de la Cámara, con el objetivo de apoyar al servicio de transportación terrestre”, se detalla en el contrato. Éste especifica que se realizará por los tres años que dure la legislatura y será pagado de la siguiente manera:

Para 2025 la Cámara de Diputados erogará 30 millones de pesos por el servicio.

Para 2026 se destinarán 32 millones 400 mil pesos.

En 2027 San Lázaro cubrirá 34 millones 992 mil pesos con IVA incluido.

El contrato detalla que la vigencia y la prestación de los servicios se iniciarán a las 00:00 horas del 1 de enero de 2025 y concluirán hasta las 23:59 horas del 31 de diciembre de 2027.

Del erario se empezarán pagando 30 millones de pesos por el servicio de tags para los diputados. Foto: Eduardo Miranda

En la cláusula decima séptima se especifica que para el cumplimiento del contrato se adquirieron 550 TAG Easytrip a un costo unitario de 65 pesos, en el entendido de que el precio para la adquisición de dispositivos subsecuentes durante la vigencia de este contrato será de 100 pesos.

Viajes para promover a Morena

Los recursos públicos con los que se adquirieron los telepeajes son usados por los legisladores de Morena para hacer proselitismo a lo largo y ancho del territorio nacional, pues además de dar a conocer su “labor legislativa”, apoyaron en la campaña de afiliación para su partido.

El 10 de febrero último, durante la reunión plenaria de los diputados oficialistas, la dirigencia morenista les pidió fortalecer la unidad y sembrar la base para la estructura de Morena y afiliar a 10 millones de personas que, según su dirigente, Luisa María Alcalde, lo lograron en mayo último.

En esa reunión, la presidenta del partido pidió a los diputados “gastar suela” y salir a territorio para apoyar en la afiliación en sus estados y municipios.

A su vez, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamdo a los legisladores oficialistas a salir a terreno para dar a conocer los avances en materia legislativa, así como mantener la comunicación con sus sectores para conservar el respaldo del electorado.

De los 500 diputados, la bancada oficialista es la que más diputados tiene: 364 legisladores (253 de morena, 62 del PVEM y 49 del PT).