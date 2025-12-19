Proponen que colectivos de búsqueda sean reconocidos ante la ley

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT) en el Senado, Geovanna Bañuelos, propuso reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas para reconocer jurídicamente el trabajo de los colectivos de búsqueda.

Con esa iniciativa, le legisladora petista busca garantizar condiciones de seguridad y dignidad para colectivos de madres que se dedican a la búsqueda de personas en México.

“Su labor ha demostrado ser un componente relevante en la construcción de procesos de búsqueda con enfoque humanitario, sensibilidad social y cercanía con las familias.

“En Zacatecas, mi estado, esta realidad se vive con una crudeza particular. Los datos oficiales confirman más de 3 mil 800 personas desaparecidas o no localizadas, con una concentración alarmante en municipios como Fresnillo, Zacatecas, Guadalupe y Jerez”, detalló.

Geovanna Bañuelos aseveró que, al integrar esta realidad en la ley, se fortalece la coherencia entre la norma y la acción pública, evitando que la participación de estos colectivos dependa de criterios discrecionales o coyunturales.

La propuesta legislativa busca a ordenar y sistematizar la interacción entre las autoridades y los colectivos de búsqueda, al establecer reglas claras para la coordinación, favorecer un diálogo institucional más efectivo basado en la confianza, la corresponsabilidad y el respeto a la autonomía de las organizaciones civiles.

Además, detalla que este marco normativo permite que la colaboración se desarrolle de manera constante y previsible, reduciendo incertidumbres y mejorando la eficacia de las acciones conjuntas.

La petista informó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas, México supera las 133 mil personas desaparecidas y no localizadas, estadística que revela la profundidad del problema en el país.