SAT prevé cobrar 51 mil millones de pesos a Grupo Salinas en enero de 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) notificará a empresas de Grupo Salinas el requerimiento de pago por 51 mil millones de pesos por adeudos de impuestos, informó el gobierno federal.

De acuerdo con el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, las empresas del multimillonario Ricardo Salinas Pliego podrán solicitar un ajuste del pago por hasta 39%, de conformidad con la ley.

“Los contribuyentes podrán solicitar al SAT, dependiendo del orden y esquema de pago, ajustes a la baja de hasta 39% conforme a la ley y a las sentencias de los tribunales”, dijo durante la mañanera del pueblo.

Agregó que “de conformidad con el artículo 31 fracción 4ª de nuestra Constitución es obligación de todas y todos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y equitativa como disponen las leyes, por lo que invitamos a estas empresas a realizar los pagos correspondientes”.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “lo que dice la ley, porque a eso nos sujetamos nosotros, resolvió la Corte, se notifica en enero, estas empresas tienen derecho, por cómo fueron las resoluciones de los tribunales previos, a solicitar descuentos de acuerdo y de conformidad con el código fiscal.

“Ya lo político es otra cosa, como es de conocimiento, es importante que todos sepan qué es lo que viene hacia adelante, por eso quisimos presentarlo aquí en la mañanera”. Después expresó: “¡Ojalá pague!”.

La mandataria federal destacó que “se notifica en enero y esperemos que se pague, así de sencillo”, e insistió en la advertencia de que “si no pagan pues ya viene ese proceso que ya sería tema posterior y realmente este tema para nosotros es importante que se sepa que, es un tema legal, jurídico, administrativo”.