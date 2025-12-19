SSC alerta sobre fraude telefónico donde estafadores se hacen pasar por funcionarios del SAT. Foto: Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó sobre una modalidad de fraude telefónico en la que los estafadores se hacen pasar por funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para obtener información personal o realizar cobros indebidos, mediante llamadas que incluyen amenazas de supuestas consecuencias legales.

En un comunicado, la dependencia precisó que la Unidad de Policía Cibernética identificó este esquema como “phishing telefónico” o “vishing”, una práctica que evolucionó con técnicas de ingeniería social más sofisticadas y se apoya en el uso de lenguaje técnico y formal para generar confianza o presión en las víctimas.

De esta manera, los estafadores contactan a las personas por llamadas telefónicas en las que reportan presuntas irregularidades fiscales, deudas pendientes o inconsistencias en declaraciones ante el SAT.

En estos contactos, advierten sobre posibles embargos, multas o acciones legales si no se realiza un pago inmediato o no se proporciona información confidencial.

La SSC señaló que, en algunos casos, el engaño se refuerza con el envío de correos electrónicos falsos, documentos apócrifos o enlaces a sitios web que simulan pertenecer al SAT, con el objetivo de dar apariencia de legalidad y ejercer mayor presión.

Entre las características más comunes de esta modalidad de fraude se encuentran llamadas inesperadas que generan miedo, solicitudes de datos personales, fiscales o bancarios, amenazas de consecuencias legales inminentes, peticiones de pagos urgentes mediante transferencias o tarjetas prepagadas y el uso de números telefónicos falsificados o similares a los oficiales.

Ante este escenario, la Unidad de Policía Cibernética recomendó:

No proporcionar información personal ni bancaria a terceros.

No realizar pagos por medios no oficiales.

Verificar la autenticidad de cualquier comunicación relacionada con el SAT y consultar directamente la situación fiscal en el portal oficial.

Desconfiar de mensajes o llamadas que invoquen urgencia o sanciones sin que exista una notificación formal previa.

La SSC informó que, en caso de detectar una situación de riesgo o ser víctima de un delito digital, la ciudadanía puede comunicarse con la Unidad de Policía Cibernética al número 55 5242 5100, extensión 5086, o escribir al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.