Adán Augusto adelanta que este miércoles se podría definir al nuevo titular de la FGR. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que este día, el Pleno del Senado aprobó la lista de diez aspirantes para presidir la Fiscalía General de la República (FGR) que le enviarán a la presidenta Claudia Sheinbaum, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López, adelantó que este miércoles la mandataria federal podría enviar la terna y ese mismo día los aspirantes comparecer y el Pleno elegiría al o la titular de la Fiscalía.

En entrevista con medios de comunicación, Adán Augusto López también vio con buenos ojos si Ernestina Godoy es la nueva titular de la Fiscalía: “Desde luego, Ernestina es una abogada con mucha experiencia, ha estado en áreas de procuración de justicia, ha sido legisladora, recientemente era consejera jurídica, es una persona honesta, de una larga trayectoria en el servicio público”.

-¿Ya le confirmaron si mañana estaría lista la terna?

-Sí. Yo espero que mañana estemos en condiciones de haber recibido la terna y que comparezcan los integrantes de la terna.

-Okey. ¿Entonces mañana se agotaría todo el procedimiento?

-Sí, es probable que sí, que mañana se agote.

-Correcto. ¿Tendrían después una reunión, la bancada, con la fiscal o ya no? ¿Tendrían en la bancada una reunión con la fiscal, con el fiscal, pues, el que resulte electo mañana?

-No, yo creo que, pues va a ser una jornada algo larga, terminará con la toma de protesta de él o la que resulte designada.