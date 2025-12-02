Detienen a pareja por intento de homicidio tras riña en posada de trabajo

Un convivio entre compañeros de trabajo en Hermosillo acabó en detención cuando la Fiscalía detuvo a dos personas acusadas de intentar matar a golpes a sus compañeros.. Foto: Fiscalía General del Estado de Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó la detención de dos personas acusadas de golpear a compañeros de trabajo durante una posada celebrada en Hermosillo. La autoridad señaló que el ataque dejó a tres trabajadores con lesiones graves y que el caso se investiga como homicidio calificado en grado de tentativa.

Los imputados fueron identificados como Joshua Said N., de 18 años, y Martha Beatriz N., de 43 años, quienes, según la carpeta de investigación, participaron en una riña registrada el 30 de noviembre de 2024 durante una convivencia organizada por su centro laboral. De acuerdo con los reportes, la agresión se produjo tras una discusión entre los asistentes.

Las personas lesionadas fueron identificadas como Jhaziel Elías N., Édgar Alexis N. y Cruz Alonso N.. Según las primeras indagatorias, los golpes fueron dirigidos a diversas partes del cuerpo, lo que llevó a la autoridad a clasificar el ataque como un intento de homicidio. El Ministerio Público estableció que la violencia ejercida, junto con las circunstancias del evento, sustentan la imputación.

Fiscalía ejecuta órdenes de aprehensión

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal ejecutaron órdenes de aprehensión contra los dos implicados en la colonia Agua Lurca, en Hermosillo. Ambos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social para quedar a disposición del juez que llevará el caso.

La Fiscalía informó que el proceso penal continuará con las audiencias iniciales para la formulación de imputación. La autoridad indicó que presentará datos de prueba basados en testimonios, informes médicos y declaraciones de los asistentes al convivio laboral.

Cómo ocurrieron los hechos según la investigación

La carpeta de investigación detalla que la posada se realizó en un domicilio habilitado para la reunión del personal. Los asistentes declararon que la discusión comenzó por desacuerdos entre los implicados y uno de los trabajadores. Tras varios minutos, la confrontación escaló hasta convertirse en una agresión directa contra tres personas.

Los testigos refirieron que la riña ocurrió frente a varios empleados, quienes intentaron intervenir antes de que la situación se intensificara. La autoridad recopiló testimonios para establecer la secuencia de los hechos y determinar la participación de los detenidos.

El Ministerio Público clasificó el delito como homicidio calificado en grado de tentativa, al considerar elementos de premeditación, alevosía y ventaja. La Fiscalía señaló que la valoración jurídica dependerá del análisis del juez de control y del desarrollo de las audiencias.

Situación jurídica de los detenidos

Tras su ingreso al penal, los imputados quedaron sujetos a las medidas cautelares que determine el juez. La autoridad indicó que solicitará prisión preventiva debido a la gravedad del delito y a la relación que los agresores mantienen con las víctimas, dado que compartían el mismo entorno laboral.

La Fiscalía explicó que la sanción para este tipo penal puede variar según la valoración judicial sobre la tentativa, así como por los agravantes aplicables. El proceso continuará con la presentación de pruebas y la audiencia en la que se definirá la situación legal de los acusados.