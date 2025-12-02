Diputados aprueban por unanimidad la reforma a la Ley de Ascensos de la Armada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México con 421 votos a favor; la reforma pasa al Senado de la República para su posterior discusión en el Pleno.

La reforma actualiza diversas disposiciones para armonizarlas con la nueva Ley Orgánica de la Armada de México, sustituyendo las referencias al Estado Mayor General de la Armada por la denominación vigente de Jefatura de Operaciones Naval.

La reforma materializa el mandato del artículo 1 constitucional relativo a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin distinciones injustificadas y atiende a lo dispuesto en el artículo 4 de la Carta Magna, que ordena al Estado asegurar condiciones de igualdad entre hombres y mujeres. Según los objetivos de la reforma, al integrar estos principios se fortalece un modelo de ascenso que reconoce el mérito, elimina brechas y previene cualquier sesgo en la valoración del desempeño.

Además, la reforma reconoce la procedencia para que los oficiales de la milicia auxiliar puedan ser ascendidos de forma excepcional en tiempo de paz, propone adicionar una hipótesis de procedencia de ascenso para el personal de oficiales de la milicia auxiliar de la Armada de México, y estipula que el personal naval podrá interponer el recurso de inconformidad en materia de ascensos o su postergación.

La oposición, a favor

La diputada del PRI, Ariana del Rocío Rejón Lara, resaltó que las mujeres y hombres de la Armada de México están hoy en la primera línea de fuego y resaltó que su trabajo pasó de ser únicamente militar o marítimo a salir a enfrentar todos los días las consecuencias de una estrategia fallida frente al crimen organizado, por eso afirmó que su partido votará a favor del dictamen.

“No podemos seguir aplaudiendo su valentía mientras les negamos mejores condiciones de seguridad social, mecanismos efectivos para denunciar abusos internos sin miedo a represalias, o que los asesinen, como lamentablemente ya pasó. Si el Estado les pide dar la vida por México, el Estado tiene la obligación de garantizar que no queden desprotegidos”, enfatizó.

Por su parte, la diputada del PAN, Julia Licet Jiménez Angulo, afirmó que la Ley de Ascensos contribuye a que el personal naval cuente con reglas claras, modernas y justas, y que reconozcan su mérito, su preparación y su trayectoria.

“La armonización normativa que hoy votamos fortalece la certeza jurídica, la profesionalización y la igualdad sustantiva al interior de la institución. Avanzamos hacia un marco legal más claro, más coherente y más humano. Votamos a favor porque reconocemos la dedicación y el sacrificio de mujeres y hombres que han entregado su vida al servicio de la patria”, puntualizó.