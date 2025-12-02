Otras Noticias
El ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, determinó que toda la reforma judicial es de materia electoral ordenando revocar las suspensiones de amparo concedidas desde 2024. La defensa de los jueces afectados denuncia que esa es una interpretación sesgada.
El Congreso local aprobó por unanimidad el Paquete Económico 2026, que incluye dos nuevos impuestos y cuatro incrementos, entre ellos el alza al gravamen sobre nómina. Empresarios señalan que careció del consenso y participación de todos los sectores.
La Anpec acusa que el alza del IEPS a refrescos no busca la salud pública, sino que responde a intereses de personajes como López-Gatell y la Fundación Bloomberg. Denuncian una campaña de desprestigio y advierten que el impuesto empuja a miles de tienditas hacia su extinción.