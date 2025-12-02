Estamos buscando llamada con el Papa León XIV para que visite la Basílica de Guadalupe: Sheinbaum

El Papa León XIV llega para un encuentro con jóvenes en la plaza ante el patriarcado maronita de Antioquía en Bkerke, Líbano. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum reveló esta mañana que el gobierno federal está gestionando una llamada telefónica directa con el Papa León XIV con el objetivo de avanzar en la organización de una visita del Pontífice a México, teniendo como destino principal la Basílica de Guadalupe.

“Estamos buscando una llamada con el Papa León XIV para una visita a la Basílica de Guadalupe”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina

Sheinbaum fue cuestionada sobre la posibilidad de que el Sumo Pontífice asista a la inauguración del renovado Estadio Azteca en 2026, uno de los eventos emblemáticos previos al Mundial de ese año. La respuesta fue clara:

Desconozco si vendrá a la inauguración del Estadio Azteca, pero sí estamos trabajando en esa llamada para la visita a la Basílica”.

La invitación formal al Papa León XIV (elegido el 8 de mayo) fue entregada personalmente el 18 de mayo por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la misa de inicio de pontificado en el Vaticano. Desde entonces, el gobierno mexicano ha reiterado el interés en recibir al primer Papa estadunidense de la historia, destacando su cercanía con temas de migración, pueblos indígenas y paz social.

México ha recibido a cinco Papas en siete ocasiones: Pablo VI (1968), Juan Pablo II (1979, 1990, 1993, 1999 y 2002), Benedicto XVI (2012) y Francisco (2016). De concretarse, la visita de León XIV sería la octava y la primera de un Pontífice nacido en Estados Unidos.

El pasado 19 de noviembre, desde Castel Gandolfo, León XIV expresó públicamente su deseo de viajar a América Latina en 2026 y mencionó específicamente la invitación mexicana, lo que generó expectativas sobre una posible sexta visita papal al país (tercero con más visitas pontificias en la historia después de Polonia e Italia).