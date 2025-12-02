EU insiste que no dará beneficios a hijo de “El Chapo” por secuestro de “El Mayo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos insistió este martes que Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, “no recibirá ninguna recompensa de cooperación” por el secuestro y la posterior entrega de Ismael “El Mayo” Zambada al gobierno estadunidense en julio de 2024.

En un largo comunicado donde ofreció detalles sobre la declaración de culpa de Guzmán López, quien fuera uno de los líderes de la rama del Cártel de Sinaloa conocida como “Los Chapitos”, el Departamento de Justicia recalcó que, por los dos delitos que reconoció –tráfico de 36 kilos de fentanilo, 90 kilos de heroína, 450 kilos de cocaína, 45 kilos de metanfetaminas y 90 toneladas de marihuana, y delincuencia organizada--, el capo de 39 años enfrenta una condena mínima de 10 años de cárcel, y una máxima con sentencia de por vida.

El Departamento de Justicia insistió en que el gobierno estadunidense no estuvo involucrado en el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, el líder histórico del Cártel de Sinaloa –y otrora socio de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera--, y subrayó que el propio Guzmán López admitió que lo hizo “con la esperanza de recibir un bono de cooperación de Estados Unidos”.

“Estados Unidos no indujo ni condonó el secuestro”, recalcó la dependencia, para dejar clara la postura de Washington en un diferendo que causó la profunda molestia del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien pidió de manera reiterada al gobierno de Estados Unidos una explicación sobre la captura de Zambada, la cual detonó una explosión de violencia en Sinaloa.

Citada por el Departamento de Justicia, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, celebró la declaración de culpabilidad de Guzmán López como “una victoria mayúscula contra el Cártel de Sinaloa” y la atribuyó a la política del presidente Donald Trump contra el tráfico de drogas; ello, a pesar de que el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán orquestó el secuestro y su entrega a Estados Unidos durante el mandato de Joe Biden.