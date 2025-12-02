Hijos de “El Chapo” Guzmán: cuántos tiene, quiénes son sus madres y cuáles están en prisión

Panorama 2025 sobre los hijos de El Chapo: cuántos son y quiénes están bajo custodia federal.. Foto: Archivo Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Joaquín Guzmán Loera, líder histórico del Cártel de Sinaloa, tiene al menos 10 hijos reconocidos públicamente, producto de tres matrimonios y otras relaciones documentadas. La cifra exacta continúa sin confirmarse debido a reportes contradictorios y a la falta de registros oficiales completos, pero expedientes judiciales y documentos de autoridades de México y Estados Unidos coinciden en este número.

La situación legal de algunos de sus hijos cambió en 2025, especialmente después de la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, uno de los integrantes de la facción conocida como Los Chapitos. Su testimonio ante autoridades estadounidenses introdujo nueva información sobre dinámicas internas del grupo y sobre hechos que no habían sido descritos públicamente con anterioridad.

Declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López y relato sobre el secuestro de “El Mayo”

El 1 de diciembre de 2025, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y Griselda López Pérez, se declaró culpable en una corte federal en Chicago por delitos relacionados con narcotráfico y participación en una empresa criminal. Durante la audiencia, el acusado dio a conocer detalles sobre el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, hecho que no había sido descrito de manera pública por algún miembro del cártel.

Con base en su declaración, citó a Zambada a una reunión en Sinaloa. Explicó que un grupo armado ingresó por una ventana que había sido alterada previamente para permitir su entrada. Relató que el líder histórico del cártel fue sometido, trasladado por vía aérea y llevado a Estados Unidos. Afirmó también que durante el vuelo se le administraron bebidas con sedantes. Autoridades estadounidenses indicaron que no participaron en la operación hecha en México y que el traslado lo realizaron Guzmán López y sus colaboradores.

El acuerdo de culpabilidad establece una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión. La pena final será determinada en una audiencia posterior y el propio Guzmán López renunció a su derecho a apelar.

Cuántos hijos tiene “El Chapo” y quiénes son sus madres

Expedientes judiciales, documentos oficiales y reportes de prensa coinciden en que Guzmán Loera tiene 10 hijos reconocidos, divididos entre tres matrimonios.

1. Alejandrina María Salazar Hernández

Fue su primera esposa. Con ella tuvo cuatro hijos:

Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

César Guzmán Salazar

Alejandrina Giselle Guzmán Salazar

2. Griselda López Pérez

Su segunda esposa. Con ella tuvo cuatro hijos:

Édgar Guzmán López (fallecido en 2008)

Ovidio Guzmán López

Joaquín Guzmán López

Griselda Guadalupe Guzmán López

3. Emma Coronel Aispuro

Esposa desde 2007. Con ella tuvo dos hijas gemelas:

María Joaquina Guzmán

Emali Guadalupe Guzmán

Aunque existen versiones públicas que mencionan más descendientes, no hay confirmación oficial.

Hijos de El Chapo que están en prisión

En 2025, dos de sus hijos permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos:

Ovidio Guzmán López

Declarado culpable en 2025 por delitos de narcotráfico. Fue extraditado en 2023.

Joaquín Guzmán López

Declarado culpable el 1 de diciembre de 2025. Reconoció su participación en tráfico de drogas y en el secuestro de Ismael Zambada.

Hijos buscados o activos

Iván Archivaldo Guzmán Salazar

Considerado por autoridades de Estados Unidos como uno de los operadores de la estructura heredada por El Chapo.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar

Incluido en listas de personas buscadas por agencias estadounidenses.

Ambos no enfrentan procesos judiciales concluidos en Estados Unidos.

