Hijos de “El Chapo” Guzmán: cuántos tiene, quiénes son sus madres y cuáles están en prisión

Joaquín El Chapo Guzmán
Hijos de “El Chapo” Guzmán: cuántos tiene, quiénes son sus madres y cuáles están en prisiónEsta es la lista completa de los hijos de El Chapo, las madres de sus descendientes y el estatus judicial de cada uno tras las recientes declaraciones en Estados Unidos.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Joaquín Guzmán Loera, líder histórico del Cártel de Sinaloa, tiene al menos 10 hijos reconocidos públicamente, producto de tres matrimonios y otras relaciones documentadas. La cifra exacta continúa sin confirmarse debido a reportes contradictorios y a la falta de registros oficiales completos, pero expedientes judiciales y documentos de autoridades de México y Estados Unidos coinciden en este número.
La situación legal de algunos de sus hijos cambió en 2025, especialmente después de la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, uno de los integrantes de la facción conocida como Los Chapitos. Su testimonio ante autoridades estadounidenses introdujo nueva información sobre dinámicas internas del grupo y sobre hechos que no habían sido descritos públicamente con anterioridad.
Declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López y relato sobre el secuestro de “El Mayo”
El 1 de diciembre de 2025, Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo y Griselda López Pérez, se declaró culpable en una corte federal en Chicago por delitos relacionados con narcotráfico y participación en una empresa criminal. Durante la audiencia, el acusado dio a conocer detalles sobre el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024, hecho que no había sido descrito de manera pública por algún miembro del cártel.
Con base en su declaración, citó a Zambada a una reunión en Sinaloa. Explicó que un grupo armado ingresó por una ventana que había sido alterada previamente para permitir su entrada. Relató que el líder histórico del cártel fue sometido, trasladado por vía aérea y llevado a Estados Unidos. Afirmó también que durante el vuelo se le administraron bebidas con sedantes. Autoridades estadounidenses indicaron que no participaron en la operación hecha en México y que el traslado lo realizaron Guzmán López y sus colaboradores.
El acuerdo de culpabilidad establece una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión. La pena final será determinada en una audiencia posterior y el propio Guzmán López renunció a su derecho a apelar.
Cuántos hijos tiene “El Chapo” y quiénes son sus madres
Expedientes judiciales, documentos oficiales y reportes de prensa coinciden en que Guzmán Loera tiene 10 hijos reconocidos, divididos entre tres matrimonios.
1. Alejandrina María Salazar Hernández
Fue su primera esposa. Con ella tuvo cuatro hijos:
- Iván Archivaldo Guzmán Salazar
- Jesús Alfredo Guzmán Salazar
- César Guzmán Salazar
- Alejandrina Giselle Guzmán Salazar
2. Griselda López Pérez
Su segunda esposa. Con ella tuvo cuatro hijos:
- Édgar Guzmán López (fallecido en 2008)
- Ovidio Guzmán López
- Joaquín Guzmán López
- Griselda Guadalupe Guzmán López
3. Emma Coronel Aispuro
Esposa desde 2007. Con ella tuvo dos hijas gemelas:
- María Joaquina Guzmán
- Emali Guadalupe Guzmán
Aunque existen versiones públicas que mencionan más descendientes, no hay confirmación oficial.
Hijos de El Chapo que están en prisión
En 2025, dos de sus hijos permanecen bajo custodia federal en Estados Unidos:
Ovidio Guzmán López
Declarado culpable en 2025 por delitos de narcotráfico. Fue extraditado en 2023.
Joaquín Guzmán López
Declarado culpable el 1 de diciembre de 2025. Reconoció su participación en tráfico de drogas y en el secuestro de Ismael Zambada.
Hijos buscados o activos
Iván Archivaldo Guzmán Salazar
Considerado por autoridades de Estados Unidos como uno de los operadores de la estructura heredada por El Chapo.
Jesús Alfredo Guzmán Salazar
Incluido en listas de personas buscadas por agencias estadounidenses.
Ambos no enfrentan procesos judiciales concluidos en Estados Unidos.
Quién es quién: Los hijos de El Chapo Guzmán
- Iván Archivaldo Guzmán Salazar — Hijo de Alejandrina Salazar; buscado por autoridades estadounidenses.
- Jesús Alfredo Guzmán Salazar — Hijo de Alejandrina Salazar; con orden de captura en EE. UU.
- César Guzmán Salazar — Hijo de Alejandrina Salazar; sin procesos judiciales registrados.
- Alejandrina Giselle Guzmán Salazar — Hija de Alejandrina Salazar; sin procesos judiciales registrados.
- Édgar Guzmán López — Hijo de Griselda López; fallecido en 2008.
- Ovidio Guzmán López — Hijo de Griselda López; declarado culpable en 2025.
- Joaquín Guzmán López — Hijo de Griselda López; declarado culpable el 1 de diciembre de 2025.
- Griselda Guadalupe Guzmán López — Hija de Griselda López; sin procesos judiciales registrados.
- María Joaquina Guzmán Coronel — Hija de Emma Coronel; sin procesos judiciales registrados.
- Emali Guadalupe Guzmán Coronel — Hija de Emma Coronel; sin procesos judiciales registrados.