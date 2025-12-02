MC propone ampliar segundo periodo ordinario en la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Ivonne Ortega, presentó una iniciativa que propone que el segundo periodo de Sesiones en San Lázaro dure más seis meses y no tres como está actualmente establecido.

La diputada emecista plantea que el segundo periodo ordinario de sesiones inicie el 15 de enero y concluya el 31 de julio, ya que, afirmó, no es necesario que haya tiempos tan prolongados de receso.

“Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, y a partir del 15 de enero para celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.

“Artículo 66. Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 31 de julio del mismo año”, detalló la iniciativa.

De acuerdo con la Constitución, se prevén dos periodos de sesiones ordinarias por año legislativo: del 1 de septiembre hasta el 15 de diciembre, o hasta el 31 de diciembre en el año de renovación del titular del Poder Ejecutivo Federal; y del 1 de febrero hasta el 30 de abril.

En la exposición de motivos, Ivonne Ortega, resaltó que dicha configuración de fechas se encuentra en los antecedentes de las Constituciones que precedieron a la de 1917, con variaciones en las fechas de inicio y término, así como en la existencia de uno o dos periodos ordinarios, por lo que los Congresos respectivos estaban llamados a sesionar entre 3 y 6 meses por año.

Considerando que en épocas pasadas los traslados de los legisladores desde todas las entidades del país eran mucho más largos y complejos, estaba justificado que existieran prolongados periodos de receso, sin embargo, las posibilidades de movilidad y comunicación existentes hoy día, la necesidad de prolongados periodos de receso ha perdido razón de ser.

La diputada también expuso que otra evidencia del rezago legislativo es la reforma que se realizó al artículo 183 de la Cámara de Diputados mediante la cual se eliminaron los plazos que se establecían para prórrogas, mismo que era de 90 días para dictaminar iniciativas, sin embargo, se ha transitado a un esquema en el que los asuntos se pueden prorrogar indefinidamente, haciendo patente la necesidad de periodos ordinarios de sesiones más prolongados y con ello la posibilidad de discutir y aprobar una mayor cantidad de asuntos en el Pleno.