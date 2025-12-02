México pidió la extradición de Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano mantiene una solicitud de extradición para Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario mexicano y esposo de Inés Gómez Mont, acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y otros delitos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Este tema deberá consultarlo con la encargada de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

“Le preguntaremos que pueda indagar en este caso y eh y bueno, ya cuando quede el fiscal o la fiscal también que puede indagar. Nos interesa mucho que no haya impunidad en esto. Entonces, pues que lo informe la fiscalía”, indicó.

A la mandataria federal también se le preguntó sobre el fundador y presidente de GINgroup, Raúl Manuel Beyruti Sánchez conocido como “El Rey del Outsourcing, relacionado a una red de lavado de dinero.

Todavía hace dos años pudo hacer movimientos en una empresa aún con una orden de aprehensión en su contra.

“Pues ahora que está el nuevo equipo ahí en la Fiscalía, pues tiene que ver este y otros casos. Por eso decíamos, nos interesa la cero impunidad en delitos de la delincuencia organizada, pero también delitos de cuello blanco como este”.

La jefa del Ejecutivo Federal dijo que espera que la FGR pueda avanzar en estos casos. “Y lo importante es que se acabe este flagelo de las factureras y que aquellos que lo sigan haciendo, pues haya sanción”.