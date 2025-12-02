“No hay indicios de lavado de dinero” en envío de remesas desde EU: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “No hay indicios de lavado de dinero” en el envío de remesas desde Estados Unidos, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque quedó pendiente la explicación sobre el importante aumento en el envío de remesas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador en comparación con los sexenios de Enrique Peña Nieto y el actual, sobre todo por dinero proveniente de países como Ecuador y Colombia.

“Y si hubiera indicios en la investigación, pues hay que atenderlo y hay que atacarlo; pero no por eso vamos a criminalizar a todos aquellos que envían remesas, ¿verdad?”, dijo la presidenta, aunque no abordó los casos de Colombia y Ecuador.

Considerando que había menos de dos mil mexicanos en cada uno de esos países, cada connacional habría enviado más de 60 mil pesos mensuales desde Colombia, y 300 mil pesos mensuales desde Ecuador. Este cálculo incluiría a menores de edad y estudiantes.

Al referirse solo a los migrantes en Estados Unidos, país en el que está la mayor parte de los mexicanos en el exterior, aseguró: “No tenemos ningún indicio de que esto tenga que ver con algún tema de lavado de dinero, nada. De todas maneras… Fíjense nada más: primero, ¿saben cuántos mexicanos hay allá de primera, segunda, tercera y cuarta generación?, tercera generación, cuarta ya no tanto: 40 millones de mexicanos en Estados Unidos”.

Añadió: “Se estima, de acuerdo con el Banco de México, que son alrededor de 15 millones, si mal no me acuerdo ?a ver si lo tienes por ahí? de personas que envían regularmente remesas. Y tiene que ver mucho con la solidaridad, con el apoyo mutuo, con no abandonarnos”.

La mandataria federal también se enfocó en los datos del Banxico, que informó que las remesas cayeron por primera vez en los últimos siete años. Sin embargo, el planteamiento de la prensa fue en el sentido de que lo inusual fue el crecimiento exponencial que se dio durante el gobierno de su antecesor López Obrador, aunado a la alerta desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para poner bajo la lupa el dinero enviado a México.

“Durante los últimos años, Estados Unidos ha sido testigo de un volumen significativo de transferencias de fondos transfronterizas, incluidas remesas de personas ubicadas en Estados Unidos, y ha tomado múltiples medidas este año para destacar los riesgos que presenta la actividad financiera transfronteriza” advirtió la Red de Control de Delitos Financieros.

La mandataria federal expuso un caso personal para hablar del tema: “Yo tengo una hermana que vive en Los Ángeles hace 35 años. No me tiene que enviar recursos, porque no los necesito, pero siempre está atenta de mis hijos, siempre, porque es su tía. Y así como es mi familia, te puedo asegurar que así hay millones de familias. Los hijos que se van a Estados Unidos, que tienen 10 años allá y que no abandonan a la mamá y que le están hablando, pueden no tener papeles, pero de todas maneras envían sus remesas”. En ese caso, por cierto, dicen 'sigue cayendo’, Banco de México, pero en realidad aumentó en el último mes, poco, pero aumentó”.

De los casos de Ecuador y Colombia no dio un ejemplo, pero indicó: “Y de todas maneras, la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) investiga si hay algún tema de lavado. Y hay mucha relación con la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés), con el FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros, por sus siglas en inglés), que son las instituciones de Estados Unidos, para ver si en algún caso, o se presume que hay algún tipo de lavado. El caso que mencionas de Ecuador, de Colombia, pues habría que revisar (…) Y si en algún caso hay un tema ilegal, se investiga y se sanciona. Pero no se puede explicar, nunca… Las remesas tienen años que se envían, y tiene que ver con la cercanía y los valores que tenemos los mexicanos”,

También expuso que desde el 2024 la migración disminuyó, y con la llegada del presidente Trump disminuyó aún más, “pero aumentó muchísimo en el 2021, 22 y 23 la migración de personas que no son mexicanas, que utilizaban a México como vía o movilidad para poder llegar a Estados Unidos, de muchas nacionalidades; incluso el presidente Biden abrió para venezolanos, para cubanos y muchos de ellos entraban por México”.

La jefa del Ejecutivo Federal añadió que “si hay algún delincuente que usa esa vía para lavar dinero, tiene que investigarse y tiene que sancionarse. Pero no se puede explicar las remesas a nuestro país por un asunto ilegal, tiene que ver sencillamente con el apoyo de las y los mexicanos en Estados Unidos aquí”.

Redundó: “En los otros países, si lo mencionas, hay que investigarlo. Y si se encuentra algo, tiene que presentarse la carpeta de investigación en la Fiscalía o la información a través de la coordinación con Estados Unidos. Pero esta idea de que las remesas se usan para lavado de dinero, no hay indicios de ello; y si hubiera, pues tiene que sancionarse”.