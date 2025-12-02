PAN y PRI piden aplazar la discusión de la reforma a la Ley de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las bancadas del PAN y del PRI en San Lázaro pidieron aplazar la discusión a la reforma de la Ley de Aguas, prevista para este miércoles en comisiones y para el jueves en el pleno.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Rubén Moreira, resaltó que los cambios al dictamen sobre la Ley de Aguas son insuficientes, ambiguos y cosméticos, por lo que solicitó que se suspenda el proceso de dictaminación y la eventual discusión en el pleno.

“No valen parches porque las cosas no van a salir bien con parches. Exigimos que se escuche a los productores, que no se estigmatice de ninguna manera. Que se trabaje con los productores y salga una ley de consenso. Nadie está en contra del derecho humano al agua, pero también está el derecho humano a la alimentación y eso tiene que quedar muy claro", resaltó.

Por su parte, el grupo parlamentario del PAN también exigió otro espacio de discusión con los productores, con la industria, con los organismos operadores, con los gobiernos municipales, para poder considerar las opiniones de cada uno de ellos y tener una ley más justa.

El diputado del PAN, Paulo Martínez, resaltó que, pese a los cambios realizados a la iniciativa de reforma de la Ley de Aguas Nacionales y la Ley General de Aguas, “es un documento que le encontramos que está sumamente parchado, que está hecho apresurado y con una profunda deficiencia”.

“Lo decimos con claridad, este dictamen sufrió más de 90 modificaciones en la Comisión, ajustes de redacción, correcciones de técnica legislativa, cambios forzados a la iniciativa presidencial que de origen venía mal hecha.

“Pero incluso con estos cambios no están atendiendo las preocupaciones reales de todos los usuarios del agua, particularmente el sector del campo, el sector primario, de quienes producen alimentos, de quienes generan empleo y de quienes viven en los municipios y en las comunidades. Este dictamen debería de intentar corregir de forma, pero lo mantiene exactamente en los mismos errores de fondo que voy a anunciar, porque sigue centralizando el agua en manos de la Federación”, resaltó.