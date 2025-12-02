Pedro Haces desata críticas en Morena por recibir a rabino israelí en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El legislador Pedro Haces recibió en la Cámara de Diputados al rabino israelí David Yosef, en la instalación del grupo de amistad de México e Israel, lo que desató una serie de críticas al interior del grupo parlamentario de Morena.

El diputado de Morena, Manuel Vázquez Arellano, cuestionó a Pedro Haces por dar voz a quienes defienden el genocidio en Gaza, en referencia al conflicto bélico entre Israel y Hamás.

Incluso, la diputada morenista Magdalena Rosales criticó que se instalara el grupo de amistad y que lo hicieran a "escondidas".

“Soy la diputada María Magdalena Rosales Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, y no hay por qué hacer las cosas a escondidas, a hurtadillas, como si fueran ladrones, ladrones de la tierra de palestina, invasores de Palestina”, dijo en un video que publicó durante la reunión.

Ante eso, Pedro Haces Barba dijo en entrevista con medios que él tiene la obligación de atender a quien viene a tocar la puerta, y afirmó que el rabino acudió con unos empresarios, pero si fuera a la Cámara baja un católico o protestante también los atendería.

“Tenemos la obligación de atender a quien viene a tocar la puerta. Yo en lo personal, como diputado, tengo que atender a quien me busque. Me da mucho gusto recibir a todos, yo no me meto en conflictos, yo no me meto en problemas ajenos, pero si vino una persona, pues la atiendo, y si vino otra persona, la atiendo.

“Y mientras yo esté aquí en la Cámara, voy a seguir atendiendo a todas las personas que me toquen la puerta en mi oficina. Viene en el día de hoy un grupo de empresarios a verme a mí con un rabino, y se entrevista conmigo, y si mañana viene un obispo de la iglesia Católica lo voy a recibir, y si viene un protestante, lo voy a recibir. Entonces, yo no le veo ningún problema, no tiene nada de malo. Son empresarios mexicanos de origen judío, que pagan impuestos y que han hecho muchas inversiones en este país, y son los empresarios más importantes de la comunidad”, enfatizó.