Profesor del Conalep Xochimilco desaparece; familiares exigen búsqueda efectiva

La ficha de búsqueda del docente del Conalep detalla características físicas y la última vestimenta que llevaba. Hasta ahora no hay pistas definitivas del paradero.. Foto: FB Tláhuac, Renace para tu Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Familiares, alumnos y vecinos de la alcaldía Tláhuac exigen que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acelere la búsqueda del profesor Miguel Ángel Saucedo Mora, de 38 años, quien desapareció el 19 de noviembre de 2025. Su ausencia fue confirmada por sus familiares, quienes reportaron que fue visto por última vez en la colonia Santa Cecilia, en dicha demarcación. La desaparición ha sido detallada en una ficha emitida por autoridades capitalinas, donde se incluyen señas particulares y la vestimenta que llevaba ese día.

Según la ficha oficial, Saucedo Mora, profesor de matemáticas y química en el Conalep Xochimilco, mide 1.68 metros, presenta varios lunares en el rostro, un lunar en el cuello, otro en la mejilla izquierda, una cicatriz en el labio superior derecho y otra cicatriz quirúrgica de aproximadamente cuatro centímetros en el abdomen. La familia indicó que el docente vestía blazer negro, camisa blanca, pantalón negro y llevaba una mochila negra el día que desapareció. Sus allegados han insistido en que cualquier información relacionada con su paradero puede ser determinante.

Protesta y bloqueo en avenida Tláhuac

El 1 de diciembre de 2025, alrededor de 50 personas, entre familiares, amigos, estudiantes y colegas del profesor, bloquearon ambos sentidos de la avenida Tláhuac, a la altura de la calle Luis Delgado, en la colonia Zapotitlán. La movilización buscaba exigir que la investigación avance y que la autoridad informe sobre las diligencias realizadas.

Durante la protesta, la hermana del profesor Saucedo declaró que se han obtenido grabaciones de cámaras de seguridad en las que se observa al docente caminando, pero señaló que no se ha logrado establecer una ruta clara ni se han identificado posibles riesgos o situaciones inusuales posteriores a ese momento. Los manifestantes denunciaron la falta de avances concretos y pidieron que se revisen todas las líneas de investigación disponibles. El bloqueo se retiró al mediodía, aunque la familia adelantó que podrían realizar nuevas movilizaciones si no hay resultados.

Investigación continúa sin avances relevantes

El caso fue turnado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que abrió una carpeta de investigación —según refieren familiares durante la protesta— y activó la ficha de búsqueda correspondiente. Sin embargo, tanto la familia como personas cercanas al profesor señalaron, hasta la redacción de esta noticia, no se han presentado datos que indiquen el paradero del docente. De acuerdo con la información difundida en medios, los familiares han acudido a citas con autoridades, pero algunas diligencias han sido pospuestas sin explicación, lo cual ha incrementado su inconformidad.

La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México ha mantenido habilitado el número telefónico institucional para recibir información sobre el caso. Las cuentas oficiales de esta dependencia y de la Fiscalía han difundido la ficha del profesor, aunque no han emitido informes públicos adicionales sobre avances específicos en la investigación. La comunidad escolar del Conalep Xochimilco también ha replicado la ficha en redes sociales para ampliar su difusión.

Comunidad educativa demanda acciones inmediatas

Alumnos y docentes del Conalep Xochimilco se han sumado a la exigencia de una búsqueda activa. Compañeros del profesor señalaron que su ausencia es notoria debido a que Saucedo impartía varias asignaturas y mantenía una presencia constante en actividades escolares. La comunidad educativa pidió que las autoridades mantengan comunicación directa con la familia y que informen de manera transparente sobre los procedimientos realizados.

En redes sociales se han organizado grupos que comparten la información del profesor, principalmente en páginas comunitarias de Tláhuac y grupos de difusión de personas desaparecidas. En una de estas publicaciones, difundida por páginas vecinales, se reitera que Saucedo Mora es vecino de la colonia Zapotitlán y se solicita a la población aportar cualquier dato que pueda contribuir a su localización.