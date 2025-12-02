Relanzan la estrategia “Trato Digno” en el IMSS, ISSSTE y el IMSS-Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar relanzaron su estrategia de “Trato Digno” para que sus miles de pacientes en todo el país se sientan “escuchados, orientados y acompañados” al recibir sus servicios.

El anuncio del relanzamiento lo hicieron los directores generales de las instituciones de la mañana de este martes en la conferencia presidencial en Palacio Nacional.

Cabe mencionar que las instituciones de salud están entre las dependencias con mayor número de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la presunta violación de sus derechos a la salud.

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que su estrategia implica 11 acciones con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos de sus beneficiarios, generar empatía con ellos y procurar dignidad en la atención.

La estrategia incluye la instalación de mil módulos de atención en sus unidades médicas y la contratación de dos mil agentes uniformados y plenamente identificados para brindar un mejor servicio.

El IMSS es una de las 10 dependencias que más quejas acumula ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la posible violación de derechos humanos por actos u omisiones.

De acuerdo con Robledo, en 2025 el IMSS cuenta con dos mil 350 personas, entre coordinadoras y consultoras, desplegadas en mil 83 módulos de atención en el país para cumplir con el objetivo.

Entre las acciones de la estrategia del IMSS se cuentan, dijo, tener una nueva identidad visual para el personal, que incluye uniforme, chaleco, corbata y distintivos con la leyenda “Trato Digno IMSS”, además de nuevos rótulos e identificadores en los módulos.

Además, se implementa un tablero virtual de monitoreo en tiempo real de casos complejos y un decálogo acompañado de un “Muro del Trato Digno” en cada unidad, para reconocer públicamente al personal ejemplar.

Y, para garantizar la cobertura total, el funcionario anunció que se instalarán 546 nuevos módulos de Trato Digno en todas las unidades médicas y hospitales del país.

También se contratará más personal para turnos nocturnos y de urgencias, y se conformará un Comité Central y comités delegacionales que coordinen acciones en el territorio nacional.

ISSSTE: “apapacho institucional”

Martí Batres, director general del ISSSTE, recordó que en mayo pasado presentó la estrategia de Trato Digno de la dependencia con el objetivo general de impulsar el bienestar de los derechohabientes a través de la cultura del trato digno, empático y humanizado.

Entre las acciones que han desarrollado, mencionó la elaboración de un Protocolo de Trato Digno al Derechohabiente para su uso en todos los centros de servicios, especialmente en las Unidades Médicas, aunque también en las áreas de Prestaciones Sociales.

También implementaron talleres de humanización dirigidos a todos los trabajadores: médicos, Enfermería, Paramédicos, de Trabajo Social, Farmacéutico, Administrativo, de ventanillas y “los policías de la entrada”.

Incluso, se instalaron Módulos de Atención a la Derechohabiencia, con mil 300 personas que porta un chaleco de identificación y están atentas si alguna persona necesita orientación, tiene algún problema o alguna queja. El número aumentará en el 2026 a cuatro mil personas.

Batres se refirió a la estrategia como un “apapacho institucional” y anunció que, como parte de éste, las tiendas SuperISSSTE darán 10% de descuento en las compras decembrinas.

IMSS-Bienestar: “transformar la experiencia”

Alejandro Svarch, director general del IMSS-Bienestar, dijo que su programa “Trato Digno” es una estrategia nacional diseñada para “transformar la experiencia en la atención médica” que da la institución.

Explicó que la premisa de la que parte es que “toda persona que llega a un servicio de salud merece, por supuesto, una atención resolutiva, efectiva, que se marque en principios de respeto, de calidad y de humanidad en la atención, y que esto incluya desde el primer trato”.

Por ello, dijo que en una primera etapa han capacitado a dos mil 350 personas de seguridad, farmacia y de ingreso administrativo a los hospitales. Agregó que el siguiente paso es llevar la capacitación a todo el personal del IMSS-Bienestar en cada unidad hospitalaria.

Ello se hará mediante dos procesos: un curso presencial de cómo brindar un trato digno, derechos de los pacientes, trabajo en el equipo; y el otro, formar monitores de trato digno en cada una de las unidades hospitalarias.

Además, se van a crear 578 módulos para que el paciente pueda recibir acompañamiento administrativo, seguimiento clínico y acompañamiento médico. La estrategia incluye tener espacios limpios, aire acondicionado en salas de espera, atención responsable sobre tiempos de espera y garantizar medicamentos.

Al final de la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agregó que la estrategia “Trato Digno” es “para todos aquellos que llegan a un centro de salud del ISSSTE, del IMSS, del IMSS-Bienestar, que a veces no saben a dónde dirigirse o si no hubo algún medicamento en la farmacia, o si alguien no lo trató bien, pueden llegar al Módulo de Trato Digno y ahí se les van a resolver los problemas”.