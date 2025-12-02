Se intoxican cinco trabajadores con brownies cargados de mariguana en San Felipe, BC

Clínica del IMSS donde fueron atendidos los intoxicados. Foto: Especial

ENSENADA, Baja California (apro).- Cinco empleados de una gasolinería del municipio de San Felipe, Baja California se intoxicaron tras ingerir brownies cargados con cannabis, tras encontrarlos en una caja a un costado de un contenedor de basura.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 11 de noviembre y este lunes 1 de diciembre, autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron la ingesta y que estaban bajo control, una vez que pasaron los efectos de los pastelillos.

Conforme a los datos recopilados por la prensa local, al parecer uno de los sujetos encontró la caja y decidió compartirlo con sus compañeros.

Esto, en la estación ubicada en el kilómetro 170 de la carretera Mexicali-San Felipe.

Tras la repartición de los postres, los trabajadores manifestaron síntomas de intoxicación, por lo que fue requerida la ayuda de bomberos y paramédicos de dicho puerto.

José Adrián Medina Amarillas, secretario de Salud, confirmó este lunes la situación a la prensa de Mexicali, pues cuatro tuvieron que ser trasladados a la capital bajacaliforniana.

“Una de las personas se atendió allá en el hospital comunitario de San Felipe, no tuvo ninguna complicación y, finalmente, pudo egresar sin ningún contratiempo. Cuatro pacientes que tenían un mayor efecto cognitivo fueron trasladados aquí, a Mexicali. Todos (fueron) atendidos en la Clínica 30 del IMSS, por tener derechohabiencia”, detalló el funcionario estatal.

Medina Amarillas agregó que hoy fueron dados de alta, tras no presentar alguna consecuencia.

“Todo orienta que fue una intoxicación por cannabis, que sabemos que tiene una mejor evolución que alguna otra sustancia, en especial los opioides. No fue necesario utilizar naloxona (medicamento para revertir una sobredosis), sino con vigilancia, hidratación y cuidados pudieron salir adelante”, aseguró el secretario de Salud.