Senado de la República define lista de diez aspirantes para presidir la FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Pleno del Senado aprobó el dictamen de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara Alta de los diez aspirantes para presidir la Fiscalía General de la República (FGR) que le enviarán a la presidenta Claudia Sheinbaum para elija la terna que reenviará a la Cámara Alta.

Entre los elegidos se encuentran la exconsejera jurídica de la Presidencia y provisional titular de la Fiscalía, Ernestina Godoy; el exdiputado morenista y seguidor de la Iglesia la Luz del Mundo, Hamlet Almaguer; y el abogado Luis Pérez de Acha, quien aspira por segunda ocasión a la titularidad de la FGR.

Los otros siete propuestos fueron Luz María Zarza Delgado, Alfredo Barrera Flores, Maribel Bojorges Beltrán, Sandra Luz González Mogollón, Mirna Lucía Grande Hernández, David Borja Padilla y Miguel Nava Alvarado.

El Pleno del Senado avaló la lista por 88 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones. Los diez aspirantes propuestos por la Jucopo serán enviados a la presidenta para que defina la terna final.

Sin embargo, de último momento sacaron de lista a Alfredo Barrera Flores y en su lugar metieron a Félix Roel Herrera, quien fue cercano al senador Adán Augusto López.

El presidente de la Jucopo, Adán Augusto López, dijo en entrevista que este miércoles podría recibirse la terna enviada por la presidencia y ese mismo día comparezcan los integrantes de la terna y elijan al titular de la FGR.

Oposición critica proceso de selección de aspirantes

La senadora del PRI, Claudia Anaya, afirmó que la nueva designación del fiscal se hace en fast track cambiando los procedimientos, con pactos, corrompiendo y acomodando personas cercanas al gobierno morenista.

“Entonces en ese sentido, fue así como en menos de una semana nos enteramos que la presidenta dice tener una comunicación del senado de la república de la cual nadie en este pleno está enterado, comunicación que debiera ser pública y que no se ha dado a conocer y en menos de 24 horas de esa supuesta comunicación, que no es oficial, llega una carta de renuncia sin renuncia, una carta donde el fiscal nos pide que tramitemos su embajada, porque aquí de eso se trata, de pactar, de corromper, de acomodar, de eso se trata todo con Morena…

“El nombre que cambiaron hace unos momentos es el único que había sido crítico en este gobierno. ¿Qué nos están diciendo con este cambio? Aquí solo pasan los cuates y detenemos observar. Pues bueno, parece ser que en fast track cambian el procedimiento que se había establecido por primera vez en 2019 para la selección del fiscal, que era que la comisión de justicia pues entrevistara a los tres perfiles que mandara la presidencia de la república.

“No, ya no, ahora el acuerdo de la Jucopo unipersonal nos dice que nada más, lo que va a suceder es que aquí en el pleno, preguntas, respuestas y vámonos a la votación. Todo en menos de una semana que hayan coaccionado al fiscal para que aceptara dejar la fiscalía a cambio de una embajada”, explicó.