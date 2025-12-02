Sheinbaum confirma que no asistirá a la inauguración del Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que no estará presente en el palco del Estadio Azteca (Estadio Banorte) el próximo 11 de junio de 2026 para el partido inaugural de la Copa del Mundo FIFA entre México y un rival aún por definir.

“Ya lo había dicho, vamos a regalar la primera entrada, es una oportunidad que transforma vidas. Había tomado la decisión hace tiempo”, manifestó.

Sheinbaum mantiene la postura que adelantó el pasado 14 de noviembre en Los Pinos durante la presentación oficial del comité organizador mexicano del Mundial 2026, cuando ya había anunciado que regalaría su boleto para “compartir la fiesta con quien más lo necesita”.

Sobre la posible presencia de los mandatarios de los países coanfitriones, Sheinbaum afirmó: “Aún no sabemos si vendrán el presidente Trump o el primer ministro Mark Carney; eso lo iremos definiendo en los próximos meses”.

“Queremos que el Mundial no solo sea un evento deportivo, sino una oportunidad para transformar el acceso al deporte en México”, subrayó.

México disputará 13 partidos del Mundial 2026 en tres sedes: Ciudad de México (Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) y Monterrey (Estadio BBVA). El Estadio Azteca hará historia al convertirse en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de Copa del Mundo (1970, 1986 y 2026).