Vocero de Morena denunció al PAN por influencer que promovió la marcha de la Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena en San Lázaro informó que presentó una denuncia contra el PAN ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por propaganda simulada por el influencer, Edson Saúl Andrade Lemus, quien promovió la marcha de Generación Z.

En conferencia de prensa, el diputado morenista afirmó que existe la comisión de propaganda simulada, la intervención ilegal de particulares, el uso indebido de recursos públicos, aportaciones prohibidas, actos contrarios a los principios de equidad, de legalidad y de autenticidad del sufragio.

Estamos pidiéndole al INE que investigue a fondo, que audite al Partido Acción Nacional por haber incumplido obligaciones que están establecidas en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos. Uno es la correcta aplicación del financiamiento público y, por supuesto, la prohibición de difundir propaganda que denigre a instituciones o calumnie a personas.

“Pero no solamente eso. Hay una confesión de parte que hizo ya la propia presidenta del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Me refiero ni más ni menos que a Luisa Adriana Gutiérrez Ureña, quien reconoció en un debate que sostuvo conmigo en un medio de comunicación televisado, reconoció que había un contrato celebrado con este joven, con Edson Saúl Andrade Lemus, para financiar la actividad de al menos siete personas adicionales”, detalló.

El legislador resaltó que lo que están solicitando es que se instaure un procedimiento de oficio en contra del PAN porque hay hechos públicos, notorios y verificables en donde participó directamente el joven, Edson Saúl Andrade Lemus, bajo la apariencia de activistas ciudadanos independientes, ocultando su vínculo contractual y financiero con el Partido Acción Nacional.