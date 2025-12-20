Alertan por aumento crítico de casos de sarampión en Chiapas

La Secretaría de Salud ha aplicado vacunas contra el sarampión. Foto: @SSaludChiapas

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- En una medida sin precedentes para frenar un brote epidemiológico de sarampión, la Secretaría de Salud de Chiapas emitió un exhorto urgente a los 124 municipios del estado para la suspensión inmediata de eventos masivos.

La disposición responde a un aumento crítico de casos de sarampión que ya circula activamente en la entidad. Tan solo en las últimas 24 horas se confirmaron 45 nuevos contagios, que afectan principalmente a la zona Metropolitana y Centro, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábal, Ocozocoautla, Suchiapa y San Fernando.

En la región Altos se han reportado casos en municipios tsotsiles como San Cristóbal de Las Casas, Chamula, Mitontic, Chenalhó, San Juan Cancuc, Zinacantán y Larráinzar, así como en Comitán y Simojovel.

Mediante el oficio CIRC. IS/DSP/APS/01783/2025, el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, advirtió que el estado se encuentra en una situación de riesgo debido a la intensa movilidad humana y a la temporada invernal, factores que facilitan la propagación del virus.

Aunque el brote inició con fuerza en el norte y occidente del país, particularmente en Chihuahua y Jalisco, el virus ya circula en Chiapas, por lo que las cifras han encendido las alertas sanitarias.

La veda de eventos

La restricción oficial entrará en vigor el 21 de diciembre de 2025 y se mantendrá, de manera inicial, hasta el 20 de marzo de 2026. El exhorto fue dirigido a todas las autoridades municipales, incluido de manera particular el ayuntamiento de Cacahoatán.

Entre las actividades que deberán cancelarse o restringirse se encuentran las posadas y festividades decembrinas, ferias municipales y comerciales, desfiles alegóricos, así como partidos deportivos y torneos.

“El sarampión no es una enfermedad leve; se propaga con solo respirar cerca de una persona infectada y puede causar daños permanentes o incluso la muerte”, subraya el documento oficial.

Consecuencias legales para alcaldes

La Secretaría de Salud fue enfática al señalar que el exhorto tiene sustento en la Ley General de Salud y en el Reglamento Sanitario Internacional.

Los presidentes municipales que omitan estas recomendaciones o permitan la realización de eventos masivos podrían incurrir en una infracción legal grave, al contravenir las acciones establecidas para combatir enfermedades transmisibles durante una emergencia de salud pública.

Finalmente, la dependencia hizo un llamado a la población para extremar precauciones, acudir a los centros de salud a completar los esquemas de vacunación infantil y reportar de inmediato cualquier síntoma relacionado con el sarampión, como fiebre alta, manchas rojas en la piel, tos o secreción nasal.