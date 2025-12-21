Cruzan halagos Sheinbaum y Kuri González, gobernador panista de Querétaro

QUERÉTARO, Qro. (apro)- En su gira por tres municipios del estado de Querétaro, la presidenta de México, la morenista Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri González, cruzaron halagos y reconocimientos.

En el primer acto, en el municipio de El Marqués, conurbado con la capital, el gobernador Kuri González le manifestó a Sheinbaum Pardo:

Bienvenida aquí a su estado, un estado que siempre la recibe con los brazos abiertos, que la quiere, la quiere bien”.

El mandatario agradeció la obra del plantel 304 del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), que está siendo edificado en El Marqués:

“Por supuesto, siempre se necesita más y estaremos siempre dispuestos a recibir más de este tipo de infraestructura que sin lugar a dudas, es la que nos da más competitividad para los muchachos, otra vez presidenta, sea usted bienvenida a Querétaro, de corazón, muchas, pero muchas gracias”.

Durante su discurso en ese acto, en el que habló de educación, la presidenta refirió que el gobernador le había contado una historia de la Corregidora de Querétaro, Josefa Ortiz Téllez Girón.

“Fíjense, el que me llevó y me contó toda esta historia fue el gobernador de aquí de Querétaro, Mauricio, ahí en el palacio de gobierno tienen algo especial para la Corregidora”.

En el segundo acto, que tuvo que ver con la inauguración de la central de ciclo combinado “El Sauz II” o “Josefa Ortiz Téllez Girón”, en el municipio de Pedro Escobedo, el gobernador de Querétaro le dijo a la mandataria que era “un orgullo” recibirla y que es “muy, pero muy querida” en la entidad.

“Es un honor y de verdad, un orgullo recibir nuevamente a nuestra presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien es muy, pero muy querida en nuestro estado”.

El gobernador recordó que en las lluvias de octubre pasado, que afectaron cinco estados del país, entre ellos Querétaro, la presidenta “estuvo, de verdad, desde el primer minuto apoyando a toda la gente, sobre todo en la sierra (queretana)”.

Kuri González reconoció que la nueva planta es muy importante, al destacar que atenderá los requerimientos de energía en la entidad.

El panista afirmó que la presidenta de México “no nos está dejando solos a las y los queretanos”.

Por eso mismo, le volvió a agradecer, le manifestó apoyo y le deseó lo mejor:

“Todo mi agradecimiento y por eso todo mi apoyo, presidenta, y le deseo lo mejor en su trabajo, lo mejor en estas fiestas y lo mejor para el 2026”.

Al iniciar su discurso, la mandataria felicitó al gobernador de Querétaro por su trabajo y agregó que aunque ella y el mandatario estatal son de diferentes partidos, “nos coordinamos muy bien”.

“Gobernador Mauricio Kuri, muchas felicidades por tu trabajo al frente de Querétaro, nos coordinamos muy bien con Mauricio, a pesar de que venimos de partidos políticos distintos, aquí siempre se pone al pueblo de México por encima de todo, muchas gracias Mauricio por tu trabajo”, reiteró.

En el tercero y último de los actos públicos de la mandataria en el estado, que trató sobre la supervisión de las obras del tren, el gobernador de Querétaro sostuvo que dicho proyecto marcará “un antes y un después”.

“Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, siempre sumamente agradecido con usted, con Querétaro, esta obra del tren, hay un antes y un después para nuestra ciudad, para nuestro estado, estamos muy, pero muy emocionados, con mucha plática con ustedes y sumamente agradecidos, nos va a dar conectividad, competitividad, nos va a acercar y sin lugar a dudas lo único que tengo que decirle es gracias”.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto del tren México-Querétaro avanza sin oposición y cuenta con respaldo social y gubernamental.

En San Juan del Río, Kuri González insistió en que la presidenta ha estado pendiente de la entidad y narró la anécdota de cómo la mandataria puso a trabajar a los gobernadores.

“Quiero decir, cuando vi que nuestra presidenta nos puso a todos los gobernadores a trabajar en conjunto, para trabajar, le mandé un mensaje diciéndole que me sentía yo muy orgulloso de usted y lo dije de corazón, porque es muy ejecutiva, luego luego nos puso a trabajar todos juntos y nos ayudó con todas y cada una de las cosas que se ocupaban: despensas, maquinaria, apoyo, la carretera 69, la 120, inmediatamente se empezaron a echar para andar, tenemos mucho que agradecerle”.

Sheinbaum Pardo le agradeció las palabras al mandatario y volvió a decir: “Mi reconocimiento porque trabajamos muy bien aquí en Querétaro”.

La visita de la presidenta a Querétaro, este sábado, ocurrió después de la votación de senadores panistas cercanos al gobernador por Ernestina Godoy Ramos, el 03 de diciembre.

Uno de los votos lo proporcionó quien coordinó la campaña de Mauricio Kuri a la gubernatura, el senador Agustín Dorantes Lámbarri, quien fue dirigente del PAN en Querétaro y crítico del gobierno de López Obrador.

El otro voto lo otorgó María Guadalupe Murguía Gutiérrez, cuyo hijo fue nombrado notario a inicios de año y quien después de ser suplente de Kuri en el senado fue secretaria de gobierno en su gobierno y postulada al senado.

Hace unos días, después de que el bloque de los diputados de la 4T habían rechazado el presupuesto 2026 propuesto por el gobierno de Kuri terminaron por aprobarlo por unanimidad.