Lluvias, chubascos, frío y heladas en Navidad; así pegará el frío entre lunes y jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé desde lluvias aisladas hasta puntuales fuertes y chubascos en varias entidades durante la semana de Navidad.

En el pronóstico del lunes 22 al jueves 25 de diciembre del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se pronostican además temperaturas inferiores a cinco grados en más de la mitad del país.

Para la noche del domingo y madrugada del lunes, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, así como en la península de Yucatán, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lluvias fuertes en Tamaulipas, Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, chubascos en Querétaro (Sierra Gorda), y lluvias aisladas en Nuevo León, Tlaxcala, Guerrero y Estado de México.

Por otra parte, el frente frío número 23 se extiende sobre el noreste de México, generará rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en zonas de Coahuila y Nuevo León.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del territorio nacional.

A su vez, ocasionará ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central por efecto de irradiación solar, debido al predominio de cielo despejado.

Ambiente frío en la noche del lunes

Para el lunes, canales de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacifico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por su parte, el frente número 23 adquirirá características de estacionario durante la mañana sobre el noreste de México y se disipará en el transcurso de la tarde, dejando de afectar a la República Mexicana.

Finalmente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del país.

A su vez, ocasionará un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central por efecto de irradiación solar, debido al predominio de cielo despejado.

Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo medio nublado, ambiente frío en la región y muy frío en zonas altas del Estado de México, además, bancos de niebla y bruma. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en zonas del Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 6 a 8 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de -2 a 0 °C y una máxima de 18 a 20 °C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 23 al jueves 25 de diciembre)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, canales de baja presión en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluyendo la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Quintana Roo.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacción con la corriente en chorro polar y un frente frío que se aproximará al noroeste de México, generarán rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en dicha región, además de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California.

Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, propiciará condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del país, además de un ascenso de las temperaturas vespertinas, manteniéndose ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, por efecto de irradiación solar debido al predominio de cielo despejado.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 22 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (Mante), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México, Morelos y Guerrero.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 22 de diciembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 22 de diciembre:

Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Martes 23 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Ciudad de México.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo), Chiapas (costa e istmo), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Miércoles 24 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Michoacán.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California y Sonora.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Jueves 25 de diciembre: