CIUDAD DE MÃ‰XICO (apro).- El Servicio MeteorolÃ³gico Nacional (SMN) prevÃ© desde lluvias aisladas hasta puntuales fuertes y chubascos en varias entidades durante la semana de Navidad.

En el pronÃ³stico del lunes 22 al jueves 25 de diciembre del organismo de la ComisiÃ³n Nacional del Agua (Conagua) se pronostican ademÃ¡s temperaturas inferiores a cinco grados en mÃ¡s de la mitad del paÃ­s.

Para la noche del domingo y madrugada del lunes, canales de baja presiÃ³n sobre el noreste, oriente y sureste del paÃ­s, asÃ­ como en la penÃ­nsula de YucatÃ¡n, en combinaciÃ³n con inestabilidad atmosfÃ©rica y el ingreso de humedad del ocÃ©ano Pacifico, golfo de MÃ©xico y mar Caribe, propiciarÃ¡n lluvias puntuales muy fuertes en zonas de San Luis PotosÃ­, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lluvias fuertes en Tamaulipas, Hidalgo (Huasteca), Veracruz (Sotavento, Las MontaÃ±as y Papaloapan), Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo, chubascos en QuerÃ©taro (Sierra Gorda), y lluvias aisladas en Nuevo LeÃ³n, Tlaxcala, Guerrero y Estado de MÃ©xico.

Por otra parte, el frente frÃ­o nÃºmero 23 se extiende sobre el noreste de MÃ©xico, generarÃ¡ rachas de viento de 30 a 50 kilÃ³metros por hora en zonas de Coahuila y Nuevo LeÃ³n.

Finalmente, un anticiclÃ³n en niveles medios de la atmÃ³sfera, propiciarÃ¡ condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del territorio nacional.

A su vez, ocasionarÃ¡ ambiente frÃ­o a muy frÃ­o durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central por efecto de irradiaciÃ³n solar, debido al predominio de cielo despejado.

Ambiente frÃ­o en la noche del lunes

Para el lunes, canales de baja presiÃ³n sobre el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en combinaciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano Pacifico, golfo de MÃ©xico y mar Caribe, ocasionarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en las mencionadas regiones, incluida la penÃ­nsula de YucatÃ¡n, pronosticÃ¡ndose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Por su parte, el frente nÃºmero 23 adquirirÃ¡ caracterÃ­sticas de estacionario durante la maÃ±ana sobre el noreste de MÃ©xico y se disiparÃ¡ en el transcurso de la tarde, dejando de afectar a la RepÃºblica Mexicana.

Finalmente, un anticiclÃ³n en niveles medios de la atmÃ³sfera, mantendrÃ¡ condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte, noroeste y occidente del paÃ­s.

A su vez, ocasionarÃ¡ un ascenso de las temperaturas vespertinas, sin embargo, se mantendrÃ¡ el ambiente frÃ­o a muy frÃ­o durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central por efecto de irradiaciÃ³n solar, debido al predominio de cielo despejado.

Valle de MÃ©xico

Por la maÃ±ana, se prevÃ© cielo medio nublado, ambiente frÃ­o en la regiÃ³n y muy frÃ­o en zonas altas del Estado de MÃ©xico, ademÃ¡s, bancos de niebla y bruma. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de MÃ©xico y lluvias con intervalos de chubascos en zonas del Estado de MÃ©xico.

La temperatura mÃ­nima en la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡ de 6 a 8 Â°C y la mÃ¡xima de 20 a 22 Â°C. Para Toluca se prevÃ© una temperatura mÃ­nima de -2 a 0 Â°C y una mÃ¡xima de 18 a 20 Â°C. Viento de componente este de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronÃ³stico de 72 a 96 horas (del martes 23 al jueves 25 de diciembre)

Durante el periodo de pronÃ³stico del organismo de la Conagua, canales de baja presiÃ³n en el noreste, oriente y sureste del territorio nacional, en combinaciÃ³n con el ingreso de humedad del ocÃ©ano PacÃ­fico, golfo de MÃ©xico y mar Caribe, originarÃ¡n chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, incluyendo la penÃ­nsula de YucatÃ¡n, con lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Quintana Roo.

Una vaguada en niveles medios y altos de la atmÃ³sfera en la costa occidental de Estados Unidos, en interacciÃ³n con la corriente en chorro polar y un frente frÃ­o que se aproximarÃ¡ al noroeste de MÃ©xico, generarÃ¡n rachas de viento de hasta 70 kilÃ³metros por hora en dicha regiÃ³n, ademÃ¡s de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California.

Una circulaciÃ³n anticiclÃ³nica en niveles medios de la atmÃ³sfera, propiciarÃ¡ condiciones de tiempo estable y sin lluvia sobre entidades del norte y occidente del paÃ­s, ademÃ¡s de un ascenso de las temperaturas vespertinas, manteniÃ©ndose ambiente frÃ­o a muy frÃ­o durante la noche y madrugada sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, por efecto de irradiaciÃ³n solar debido al predominio de cielo despejado.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrÃ­an originar incremento en los niveles de rÃ­os y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrÃ­an derribar Ã¡rboles y anuncios publicitarios.

PronÃ³stico de lluvias para el lunes 22 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle SerdÃ¡n y TehuacÃ¡n-Sierra Negra), Veracruz (Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las MontaÃ±as y Papaloapan) y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas (Mante), San Luis PotosÃ­ (Huasteca), Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): QuerÃ©taro, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala, Campeche y YucatÃ¡n.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo LeÃ³n, Guanajuato, MichoacÃ¡n, Ciudad de MÃ©xico, Morelos y Guerrero.

PronÃ³stico de temperaturas para el lunes 22 de diciembre:

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit (norte), Jalisco (costa), Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo).

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y YucatÃ¡n.

Temperaturas mÃ­nimas de -10 a -5 Â°C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, MichoacÃ¡n, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

PronÃ³stico de viento y oleaje para el lunes 22 de diciembre:

Viento de componente norte de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, QuerÃ©taro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de MÃ©xico, Tabasco, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Martes 23 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y YucatÃ¡n.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, QuerÃ©taro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle SerdÃ¡n y TehuacÃ¡n-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las MontaÃ±as).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo LeÃ³n, Guanajuato, MichoacÃ¡n, Guerrero, Estado de MÃ©xico y Ciudad de MÃ©xico.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Tamaulipas, Puebla, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo), Chiapas (costa e istmo), Campeche y YucatÃ¡n.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de -10 a -5 Â°C con heladas durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del miÃ©rcoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Aguascalientes, Jalisco, MichoacÃ¡n, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

MiÃ©rcoles 24 de diciembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y YucatÃ¡n.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, San Luis PotosÃ­, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental y TehuacÃ¡n-Sierra Negra) y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las MontaÃ±as y Papaloapan).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Estado de MÃ©xico, Ciudad de MÃ©xico, Guerrero y MichoacÃ¡n.

Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California y Sonora.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo LeÃ³n, Puebla, Campeche, YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de YucatÃ¡n y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ¡ximas de 35 a 40 Â°C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, MichoacÃ¡n, Guerrero, Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (istmo y costa), Campeche y YucatÃ¡n.

Temperaturas mÃ¡ximas de 30 a 35 Â°C: Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste) y Quintana Roo.

Temperaturas mÃ­nimas de -10 a -5 Â°C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mÃ­nimas de -5 a 0 Â°C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de MÃ©xico, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mÃ­nimas de 0 a 5 Â°C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Coahuila, Nuevo LeÃ³n, San Luis PotosÃ­, Aguascalientes, Jalisco, MichoacÃ¡n, Guanajuato, QuerÃ©taro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Jueves 25 de diciembre: