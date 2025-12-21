Tamaulipas

Mueren tres personas y seis están heridas por choque en la carretera Victoria–Zaragoza, Tamaulipas

Una camioneta Ford terminó envuelta en llamas luego del impacto y un automóvil Toyota; en este último vehículo fallecieron un hombre y dos mujeres, cuyas identidades no han sido dadas a conocer por las autoridades. 
domingo, 21 de diciembre de 2025 · 13:44

CIUDAD VICTORIA, Tamps. (apro).- Con saldo rojo inició el periodo vacacional en las carreteras tamaulipecas. Tres personas perdieron la vida y al menos seis resultaron heridas tras un aparatoso accidente registrado la mañana de este domingo, sobre la carretera Victoria–Zaragoza, a la altura del kilómetro 50. 

El siniestro involucró a una camioneta Ford, la cual terminó envuelta en llamas luego del impacto y un automóvil Toyota. En este último vehículo fallecieron un hombre y dos mujeres, cuyas identidades no han sido dadas a conocer por las autoridades. 

Elementos de la Cruz Roja y personal de Protección Civil se movilizaron de inmediato al sitio para auxiliar a los lesionados, quienes recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a diversos hospitales de la región. 

La zona fue acordonada por las corporaciones de seguridad mientras se realizaban las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del percance. Debido a las maniobras de auxilio y peritaje, la circulación vehicular se vio severamente afectada durante varias horas. 

Y es que por el periodo vacacional decembrino las carreteras tamaulipecas registran una alta circulación vehicular reportando filas de vehículos particulares, de pasajeros y de carga de varios kilómetros sobre todo en la carretera nacional, en el tramo entre? Monterrey - Victoria a la altura del retén Oyama, en el municipio de Hidalgo. 

Además y debido a obras que se realizan en la carretera de San Fernando-Victoria en el tramo de Las Norias se registra circulación lenta, retardando el viaje de los turistas que van de vacaciones a distintos puntos del estado y del país, incluidos los paisanos que viajan desde Estados Unidos. 

Foto: Especial

 

