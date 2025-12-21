Sheinbaum adelanta que el Tren Suburbano podría arrancar en Semana Santa 2026

La presidenta Sheinbaum realizó un recorrido de supervisión por las obras del Tren Suburbano de la estación Lechería al AIFA. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se tiene un avance del 92 por ciento de la construcción del ramal del Tren Suburbano que conectará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y entrará en funcionamiento en Semana Santa del 2026.

La mandataria realizó un recorrido de supervisión por las obras del Tren Suburbano de la estación Lechería al AIFA donde adelantó que el nuevo ramal entrará en operación tras concluir su etapa de pruebas.

A Sheinbaum la acompañó Delfina Gómez Álvarez y el secretario de Infraestructura, Comunicación y Transporte (SICT),Jesús Antonio Esteva Medina.

Foto: Miguel Dimayuga

La obra civil del tren ya quedó terminada, siguen pendientes la construcción de tres puentes peatonales y la señalización automática, adelantó la presidenta.

“Hoy hicimos el primer viaje y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo a que va a estar listo en el primer trimestre del 2026, ya para utilizarse. Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles), tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero”, aseguró Sheinbaum.

La jefa del ejecutivo también aseguró que se trata de “una obra muy importante para esta zona de conectividad para el AIFA” y recordó que el proyecto fue iniciado durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y se decidió darle continuidad a este sistema de transporte, lo que representó llevar a cabo un proceso de gestión social que implicó hacer obras adicionales de mejora en las zonas aledañas, reubicación de viviendas a cargo de las Secretarías de Gobernación y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Foto: Miguel Dimayuga

“Este es parte del proyecto de rescate de trenes de pasajeros de la Cuarta Transformación. En el periodo neoliberal se privatizaron los trenes, se abandonaron los trenes de pasajeros, ayer estuvimos en el tren México-Querétaro, increíblemente obras que se hicieron para trenes de pasajeros se quedaron abandonadas y ahora las estamos recuperando con el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Tren Ciudad de México-AIFA, AIFA-Pachuca, el Tren México-Querétaro y los trenes del Norte”, agregó Sheinbaum.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció a la Presidenta el apoyo para la construcción de esta obra de movilidad, que beneficiará también a las y los habitantes de comunidades como Nextlalpan, Tultitlán, Tultepec y Jaltocán; además de reactivar las economías nacional y local.

Recorrido: