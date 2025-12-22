Así respondió Sheinbaum al mensaje de agradecimiento de Gene Simmons de Kiss

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Donde podamos siempre vamos a ayudar”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en respuesta al mensaje del vocalista de Kiss, Gene Simmons.

En su cuenta de X, el integrante de la legendaria banda agradeció a la mandataria por enviar ayuda para combatir los incendios en Los Ángeles.

“Un gran agradecimiento a la nueva e impresionante presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por enviar a los mejores bomberos para ayudar a Los Ángeles a combatir estos monstruosos incendios”, escribió el músico.

A big thank you to Mexico’s @mexico new, impressive President Claudia Sheinbaum for sending Mexico’s best fire fighters to help LA battle these monstrous fires. — Gene Simmons (@genesimmons) January 13, 2025

El sábado, Sheinbaum anunció la salida de un grupo de ayuda humanitaria hacia la ciudad de California.

“Siempre nuestra solidaridad y apoyo”

En la conferencia de prensa de este martes, la mandataria respondió una pregunta sobre el mensaje de Gene Simmons.

“Primero, nuestro gobierno es humanista, ante todo, eso es nuestra visión, nuestro pensamiento. Y corresponde al pueblo de México, el pueblo de México es generoso y fraterno. Y hoy el gobierno tiene como sustento el Humanismo Mexicano. Y ahí donde podamos siempre vamos a ayudar”, dijo la jefa del Ejecutivo y añadió:

“Y particularmente la ciudad de Los Ángeles ha recibido a muchísimos mexicanos y mexicanas. Bueno, recuerden que eso era México. Pero, además, durante mediados y finales del siglo XIX, todo el siglo XX y ahora, ha recibido a muchísimos mexicanos.

“Entonces, es de alguna manera, de manera muy pequeña, porque son 72 combatientes forestales y miembros de la Sedena, de la Defensa, que son parte del Plan DN-III-E, y que son especialistas, pues están ayudando”, expuso Sheinbaum.

“Entonces, siempre nuestra solidaridad y apoyo, y particularmente a esta ciudad, que somos hermanos”, subrayó.

La mandataria consideró que, en su momento, cuando se dé el proceso de reconstrucción, se va a requerir mucha mano de obra, “y no hay mejores trabajadores de la construcción que las y los mexicanos".