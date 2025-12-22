Avión de la Marina se estrella en Galveston, Texas; reportan cinco muertos

El personal de emergencia traslada a una víctima del accidente aéreo en Galveston a una ambulancia . Foto: Jennifer Reynolds/The Galveston County Daily News vía AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una aeronave de la Marina que realizaba una misión humanitaria se estrelló en Estados Unidos, con saldo de cinco personas fallecidas.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que la aeronave tipo King Air ANX 1209 perteneciente a la institución, que realizaba una misión de apoyo humanitario en coordinación con la Fundación Michou y Mau, se accidentó durante su aproximación en las inmediaciones de Galveston, Texas, Estados Unidos.

“La aeronave se encontraba cumpliendo una misión de carácter humanitario, orientada al traslado médico especializado, en la que viajaban ocho personas, cuatro de tripulación naval y cuatro civiles”, detalló la institución.

Tras el incidente, añadió, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y rescate, en coordinación con la Guardia Costera de los Estados Unidos.

En un principio, la Semar reportó el fallecimiento de dos personas.

Sin embargo, en un comunicado posterior informó que ascendió a cinco el número de fallecimientos:

"La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, informa que, hasta el momento se tiene información que de los ocho tripulantes de la aeronave, la situación es la siguiente: Dos personas se encuentran con vida, cinco lamentablemente fallecidas, y una aún no localizada, misma que se encuentra en labores de búsqueda y rescate por parte de las autoridades".

Transportaba a un paciente de un año

De acuerdo con la agencia estadunidense Associated Press (AP), el pequeño avión de la Marina transportaba a un paciente de un año junto con otras siete personas.

Dos de las personas a bordo eran miembros de la Fundación Michou y Mau, que es una organización sin fines de lucro que brinda ayuda a niños mexicanos que han sufrido quemaduras graves.

Equipos de la Administración Federal de Aviación y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte llegaron al lugar del accidente, indicó el Departamento de Seguridad Pública de Texas en X.

La Oficina del Sheriff del condado Galveston manifestó que miembros de su equipo de buceo, de su unidad de drones y otros habían acudido al lugar del choque.

“La investigación del incidente sigue en curso, y se dará a conocer más información a medida que esté disponible", dijo la oficina del sheriff en una publicación en Facebook, añadiendo que el público debe evitar el área para que los equipos de emergencia puedan trabajar de manera segura.

El impacto ocurrió el lunes cerca de Galveston, en la costa de Texas, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sureste de Houston. Galveston es una isla que es un popular destino de playa.

No está claro por el momento si el clima fue un factor. Sin embargo, el área ha estado experimentando condiciones de niebla en los últimos días, según Cameron Batiste, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional.

Batiste indicó que alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes llegó un banco de niebla que tenía una visibilidad de aproximadamente 800 metros (media milla). Se prevé que las condiciones de niebla persistan hasta la mañana del martes (con información de AP).