Avión militar de EU con deportados no pidió autorización para sobrevolar México: Segob

Migrantes con cubrebocas y esposados de manos y pies a bordo de una aeronave militar en Fort Bliss, en El Paso, Texas, mientras esperan a ser deportados a Guatemala. Foto: Christian Chavez / AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un portavoz de la Patrulla Fronteriza aseguró que México prohibió que un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaba a unos 80 deportados guatemaltecos sobrevolara su espacio aéreo.

Sin embargo, la Secretaría de Gobernación (Segob) rechazó esa versión y aseguró que ninguna autoridad estadunidense ha solicitado autorización para un sobrevuelo en territorio nacional.

En un breve comunicado, la dependencia mexicana aseguró también que existe comunicación permanente con autoridades de Estados Unidos, pero “la Secretaría de la Defensa Nacional no ha tenido ningún requerimiento en ese sentido”.

La respuesta de Segob llegó luego de que la agencia de noticias AP difundiera la declaración del portavoz de la Patrulla Fronteriza, Orlando Marrero.

Explicó que el vuelo partió desde Fort Bliss, una base del Ejército de EU en El Paso, y que tendría una duración programada de siete horas, casi el doble de lo que tomaría una ruta directa debido a que la aeronave tenía prohibido volar sobre el espacio aéreo mexicano.

A bordo del avión viajaban al menos 80 deportados, entre ellos al menos ocho menores de edad, esposados de manos y pies.

El gobierno de Trump ha utilizado aviones militares para deportar a personas hacia Guatemala, Ecuador y Colombia, a diferencia de las prácticas previas de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) de emplear vuelos chárter y comerciales.

“Hay algunos países que no les gusta que aviones militares entren en su territorio”, dijo el representante federal, Henry Cuellar, quien representa a un distrito fronterizo de Texas. “Es algo que logísticamente tiene que acordarse con el país con anticipación, porque no quieres que un avión tenga que dar la vuelta en pleno vuelo”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, rechazó el domingo dos aviones militares de Estados Unidos con migrantes a bordo, lo que llevó a Trump a anunciar aranceles del 25% sobre las exportaciones colombianas. La nación sudamericana cambió su postura e informó que aceptaría a los migrantes, pero que serían trasladados en aeronaves militares colombianas que, según Petro, garantizarían su dignidad.

El Pentágono comenzó a desplegar elementos en activo en la frontera la semana pasada, pero de momento no está claro hasta qué punto se desviarán de sus papeles de apoyo que han desempeñado bajo presidentes desde George W. Bush, incluida la vigilancia terrestre y aérea, la construcción de tramos de muro fronterizo y la reparación de vehículos.

Una ley de 1878 prohíbe la participación militar en la aplicación de la ley civil, pero Trump y sus asesores han señalado que el presidente podría invocar poderes de tiempo de guerra. En una orden ejecutiva emitida el día de su toma de posesión en la que declaró una emergencia en la frontera, el mandatario dijo que el Departamento de Defensa podría ayudar con la detención y traslado de migrantes, dos aspectos de alto costo.

Trump ordenó el jueves que se utilice una base de Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba, para detener a migrantes, asegurando que podría albergar hasta 30,000 personas. Esta medida prácticamente duplicaría la capacidad actual de detención de ICE.

Yael Schacher, director para las Américas y Europa en Refugees International, dijo que usar aviones militares para las deportaciones era poco común, pero “en gran medida simbólico”.

Con información de AP