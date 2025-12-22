“Cero impunidad sea quien sea”: Sheinbaum sobre la detención de José Antonio Villatoro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A quien se le detiene por nexos con el crimen no se le puede llamar servidor público ni funcionario, es delincuente, presunto en caso de demostrarse, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la detención de José Antonio Villatoro, presidente municipal interino de Frontera Comalapa, Chiapas, lo cual se trató de “un cero impunidad sea quien sea”.

“Al hacer las investigaciones ahí sale la posible colusión de algún servidor o algún funcionario público, porque no se les puede llamar algún servidor público, de un funcionario o quién sabe porque tampoco funcionan. No sé cómo les podemos llamar cuando hay colusión con el crimen, delincuentes, presuntos porque se tiene que demostrar su inocencia”.

La mandataria federal afirmó que esa detención “viene de las investigaciones, si hay colusión con alguna autoridad, entonces se sigue la investigación y tiene que haber suficientes pruebas para que un juez otorgue una orden de aprehensión”.

El caso de Villatoro, “es una acción que tomó la Fiscalía de Justicia del estado de Chiapas, el jueves quizá puedan dar más información se sobre qué bases está esta orden de aprehensión que se giró, pero tiene que ver con una estrategia de cero impunidad, no importa de quién se trate”.

Al plantearle si es una acción como la aplicada en el Estado de México y si podría suceder en otras entidades, aseguró: “Esto proviene de las investigaciones, no es que haya presuntamente un presidente municipal está... no, esto viene de investigaciones que se hicieron sea por extorsión, sea por algún homicidio, por alguna desaparición”.

Añadió que “viene de las investigaciones, si hay colusión con alguna autoridad, entonces se sigue la investigación y tiene que haber suficientes pruebas para que un juez otorgue una orden de aprehensión”.

Villatoro Herrera fue detenido por los delitos de desaparición forzada de personas, extorsión agravada y homicidio; la Fiscalía tiene abiertas carpetas de investigación por delitos también de corrupción y la presunta malversación de recursos públicos.