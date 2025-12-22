Comunidad nahua de Alpanocan denuncia incursión de fuerzas federales para cerrar zanjas de riego

PUEBLA, Pue. (apro).- La comunidad nahua de San Antonio Alpanocan, municipio de Tochimilco, denunció que la madrugada del sábado, una treintena de patrullas del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, ingresaron al amparo de la oscuridad para tratar de cerrar zanjas de riego agrícola hechas por pobladores en la zona donde mantienen un conflicto limítrofe con el estado de Morelos.

Esta incursión de patrullas y maquinaria pesada, ocurrida alrededor de las tres de la madrugada, generó una fuerte tensión entre los habitantes que de inmediato tocaron las campanas y lograron congregarse para expulsar al personal que ejecutaría la destrucción de lo que identifican como un sistema hídrico en el río Amatzinac, del cual dependen sus cultivos y el suministro a la comunidad.

En entrevista, los pobladores señalan que este conflicto de límites de Alpanocan, Puebla, con el municipio de Tetela del Volcán, Morelos, se remontan desde el virreinato, pero que desde hace 20 años se ha reactivado, llegando en 2023 y 2024 a situaciones de violencia, como enfrentamientos físicos entre vecinos, uso de armas y quema de vehículos.

Esta acción, explican, ocurre luego de una reunión que tuvieron el gobernador Alejandro Armenta y la gobernadora Margarita González Saravia, pero se llevó a cabo sólo en la comunidad poblana, cuando en Tetela del Volcán hay decenas de tomas del río y pozos clandestinos en operación.

En el pronunciamiento, acusan que la incursión de las fuerzas públicas federales y estatales, sin consulta previa y sin aviso a la comunidad, son un acto discriminatorio a esa localidad indígena que en reiteradas ocasiones ha manifestado su disposición a participar en mesas de diálogo y en mecanismos para solucionar el conflicto limítrofe con Morelos de manera “justa y duradera”.

“Sin embargo, estas vías han sido suspendidas o ignoradas, lo que ha propiciado acciones que profundizan la tensión social”, advierten.

“Denunciamos”, agregan, “que nuestra comunidad está siendo objeto de discriminación y racismo por el hecho de pertenecer a una etnia indígena, el pueblo Nahua, lo cual se refleja en el trato diferenciado, en la falta de escucha real y en el uso recurrente de la fuerza pública frente a demandas que deberían atenderse desde un enfoque de derechos humanos y justicia territorial”.

La comunidad pide respeto a sus derechos colectivos como pueblos indígenas, espacios de diálogo genuino y reconocimiento a la problemática de fondo que es la falta de delimitación territorial que requiere la intervención de los tres órdenes de gobierno para llegar una solución integral, definitiva y justa.

Exigen a las autoridades cese a las acciones intimidatorias, a la criminalización y al hostigamiento en contra de su lucha social en defensa del agua y del territorio, pero además advierten que la violencia podría escalar si no sigue si no se atiende el conflicto de límites territoriales en base a los antecedentes históricos y derechos de las comunidades.