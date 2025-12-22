Minera de Grupo México va a resarcir daño por contaminación al río Sonora: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras más de 10 años de contaminación de la minera de Grupo México al río Sonora, esta empresa aceptó cumplir con la reparación del daño a comunidades afectadas, informó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Admitió que la firma, que también fue beneficiada por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador -aunque al final tuvo que devolver mil millones de pesos por dejar la obra inconclusa-, no quería cumplir con la reparación de todo lo que ha ocasionado.

“Grupo México no quería acabar las obras”, dijo la jefa del Ejecutivo Federal, pero debido al trabajo de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena.

“Se va a informar sobre todas las obras de resarcimiento por el río Sonora (…) Se cumplen prácticamente todas las demandas que tenía la comunidad”.

Entre las obras están las clínicas, remediación de suelos, revisión permanente de la calidad del agua del río, así como la restitución.

“Grupo México al final decidió cumplir” y mañana será anunciado en la región afectada.

La presidenta también destacó que después de varios años, los trabajadores de Cananea levantaron la huelga.