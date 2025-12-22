PAN exige mayor seguridad para turistas en fiestas decembrinas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ernesto Sánchez Rodríguez, diputado del PAN, exigió a los gobernadores y presidentes municipales, mayor coordinación federal para cuidar a la población, proteger al turismo y garantizar espacios de tranquilidad en estas fechas decembrinas.

El legislador panista pidió crear un sistema de seguridad federal encabezado por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, para estas fechas.

“Vemos balaceras en centros comerciales, asaltos en vía pública, persecuciones en motos acuáticas, cobro de piso a hoteleros y amenazas a restauranteros, eso ahuyenta al turismo y a la inversión.

“No subestimar despliegues policiacos y hacerlos amplios y atender las llamadas de auxilio de manera oportuna. Del mismo modo, es importante dar otra cara a nuestros destinos turísticos, no ser siempre la nota roja, la noticia negativa o ser foco de atención por alguna masacre”, resaltó.

Sánchez Rodríguez pidió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, brindar los elementos necesarios a las entidades con destino turístico, para cuidar y salvaguardar a sus turismos.