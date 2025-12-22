Pensión Bienestar 2026: calendario de meses en los que cae el pago

Los apoyos de la Pensión Bienestar se entregan de manera bimestral durante todo el año.. Foto: Canva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Los apoyos económicos de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y del programa Mujeres Bienestar se dispersarán de forma bimestral durante 2026, conforme a la operación regular de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México. Los depósitos se realizarán a lo largo de seis periodos del año, directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar de las personas beneficiarias.

La Secretaría de Bienestar mantiene un esquema de pagos cada dos meses, el cual se aplica tanto para personas adultas mayores de 65 años como para las mujeres inscritas en el programa Mujeres Bienestar, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años en zonas y condiciones definidas por las reglas de operación vigentes.

Aunque el calendario oficial con días específicos aún no se publica, la distribución por meses se encuentra definida por la periodicidad bimestral que rige estos apoyos federales.

Meses en los que se deposita la Pensión Bienestar en 2026

Durante 2026, los depósitos de la Pensión Bienestar para personas adultas mayores se realizarán en seis bimestres. Cada pago cubre dos meses y se deposita una sola exhibición al inicio del periodo correspondiente.

Los meses en los que se realizarán los depósitos son los siguientes:

Enero: pago correspondiente al bimestre enero–febrero

Marzo: pago correspondiente al bimestre marzo–abril

Mayo: pago correspondiente al bimestre mayo–junio

Julio: pago correspondiente al bimestre julio–agosto

Septiembre: pago correspondiente al bimestre septiembre–octubre

Noviembre: pago correspondiente al bimestre noviembre–diciembre

Este esquema permite que las personas beneficiarias reciban seis depósitos a lo largo del año, sin necesidad de realizar trámites adicionales para cada dispersión, siempre que conserven activa su tarjeta del Banco del Bienestar.

Meses de pago para el programa Mujeres Bienestar en 2026

El programa Mujeres Bienestar sigue el mismo calendario bimestral que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Las mujeres inscritas recibirán su apoyo económico en los mismos meses del año, bajo el mismo mecanismo de depósito bancario.

Los pagos de Mujeres Bienestar en 2026 se realizarán en:

Enero

Marzo

Mayo

Julio

Septiembre

Noviembre

Cada depósito corresponde al bimestre en curso y se entrega directamente a la tarjeta asignada durante el registro al programa. Las beneficiarias pueden disponer del recurso a partir del momento en que el depósito se refleja en su cuenta.

Forma de dispersión y organización de los pagos

La dispersión de los recursos se realiza mediante depósitos escalonados dentro de cada mes de pago. La Secretaría de Bienestar organiza los días específicos con base en la letra inicial del primer apellido de la persona beneficiaria, con el objetivo de evitar saturación en sucursales bancarias.

Aunque los depósitos se asignan a un día determinado dentro del mes, los recursos permanecen disponibles en la cuenta, por lo que no existe la obligación de acudir exactamente en la fecha señalada.

Recomendaciones para personas beneficiarias en 2026

Las autoridades federales recomiendan a las personas adultas mayores y a las beneficiarias de Mujeres Bienestar mantenerse informadas a través de los canales oficiales de la Secretaría de Bienestar, donde se publicará el calendario detallado con fechas específicas conforme se acerque cada bimestre.

También se recomienda: