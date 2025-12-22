Servicio Militar obligatorio para estudiar odontología o medicina en estas universidades

Algunas universidades en México integran el Servicio Militar como parte de la carrera profesional.. Foto: Jorge Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— En México, el Servicio Militar Nacional (SMN) es un trámite obligatorio para los varones mexicanos al cumplir 18 años. Sin embargo, en el ámbito de la educación superior, existen instituciones donde la formación profesional en medicina u odontología incorpora obligaciones militares adicionales, debido a su adscripción o convenios con las Fuerzas Armadas. Estas disposiciones no aplican de manera generalizada a todas las universidades del país.

El requisito tiene implicaciones académicas y administrativas que deben considerarse antes de iniciar el proceso de admisión, ya que forma parte del plan institucional y del marco legal que regula a estas escuelas.

Universidades con formación médica vinculada a las Fuerzas Armadas

Las instituciones donde el servicio militar es obligatorio están directamente relacionadas con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o con el sistema educativo militar. En estos casos, el alumnado adquiere un estatus que combina formación universitaria con instrucción militar.

Escuela Médico Militar

La Escuela Médico Militar es el principal plantel donde el servicio militar forma parte integral de la carrera. La institución depende de la Sedena y prepara médicos cirujanos para incorporarse al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Desde el ingreso, los estudiantes adquieren la calidad de cadetes, por lo que deben cumplir con disciplina, jerarquía y entrenamiento militar durante toda su formación. El SMN no se realiza como un trámite separado, ya que queda cubierto dentro del régimen escolar-militar. Al egresar, los médicos reciben un grado militar y quedan sujetos a un periodo de servicio activo obligatorio.

Odontología con régimen militar en México

Escuela Militar de Odontología

La Escuela Militar de Odontología opera bajo un esquema similar al de la Escuela Médico Militar. Su objetivo es formar cirujanos dentistas que brinden atención odontológica dentro del sistema de sanidad militar.

Los alumnos también ingresan como cadetes y deben cumplir con entrenamiento militar, régimen interno y obligaciones de servicio. El Servicio Militar Nacional queda integrado al plan de estudios, sin opción de liberación anticipada o modalidades civiles como ocurre en universidades públicas o privadas sin vínculo castrense.

Universidades civiles donde el SMN no es requisito académico

En contraste, universidades públicas y privadas civiles que imparten medicina u odontología no exigen el Servicio Militar como condición para cursar o titularse. Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Instituto Politécnico Nacional o universidades estatales mantienen sus programas al margen de obligaciones militares, salvo el cumplimiento individual del SMN conforme a la ley general.

En estos casos, el trámite se realiza ante las juntas municipales o alcaldías, y su liberación depende de la modalidad asignada: bola negra, disponibilidad o encuadrado.

Implicaciones legales y académicas del servicio militar universitario

El modelo educativo militar implica compromisos posteriores a la graduación, como la asignación a unidades médicas del Ejército o Fuerza Aérea. La duración del servicio profesional obligatorio varía según la normatividad vigente y las necesidades institucionales.

Además del componente académico, los estudiantes reciben formación en disciplina, mando y estructura militar, lo que diferencia su experiencia universitaria de la educación médica civil. Estos elementos están contemplados en los reglamentos internos y en la legislación militar aplicable.

Qué deben considerar los aspirantes antes de postularse

Las convocatorias de ingreso a las escuelas militares especifican que el aspirante acepta de manera expresa el régimen castrense, incluyendo el cumplimiento del servicio militar y la adscripción institucional posterior. También se establecen requisitos físicos, médicos y de conducta distintos a los de universidades civiles.

Antes de registrarse, las autoridades recomiendan revisar planes de estudio, reglamentos y compromisos de egreso, ya que el abandono de la carrera puede implicar sanciones administrativas conforme a la normatividad militar.