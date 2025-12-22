Sheinbaum se va de vacaciones a Acapulco: “vamos a pasar Navidad”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum tomará unas vacaciones de Navidad en Acapulco, Guerrero, del 25 al 27 de diciembre.

Se le preguntó sobre la seguridad que piden las autoridades locales para el llamado “Paseo del Pendón” en Chilpancingo, para que se lleve a cabo bajo condiciones de seguridad.

También sobre si acudiría algún fin de semana a Chilpancingo para enviar un mensaje de seguridad en la zona, la presidenta respondió:

Ya no vamos a ir a Chilpancingo, me voy de vacaciones a Acapulco, tres días: 25, 26 y 27. Vamos a pasar Navidad”.

Pero dijo que estará atenta a lo que suceda porque se trata de un evento multitudinario.

“Voy a estar pendiente, obviamente. Sí estamos atentos a través sobre todo el gobierno del estado para reforzar cualquier necesidad que tenga el municipio de Chilpancingo para esta feria”.

Agregó que se mantenía incertidumbre sobre si llevarla a cabo. “Hubo que si se iba a hacer, que si no, que si sí, finalmente tomaron la decisión que se hiciera y vamos a estar apoyando en todo lo que se necesite”.

La jefa del Ejecutivo Federal expuso que a ese municipio fue hace poco “y de ser necesario por supuesto… visitamos todo el país. Mañana les voy a platicar la cantidad de kilómetros que recorrimos este año (…) pero sí vamos a estar apoyando a Chilpancingo”.