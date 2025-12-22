Sheinbaum: Sinaloa era “tranquilo” hasta antes de la entrega de “El Mayo” Zambada a EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Antes de la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos, que generó una ruptura en el Cártel de Sinaloa, el estado “tenía una situación de mucha tranquilidad”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien admitió que este fin de semana aumentaron los homicidios dolosos, específicamente en Escuinapa.

“Es distinto a otros estados de la República. Y nosotros no tomamos partido ni por uno ni por otro grupo, sino sencillamente la protección a la población, que es lo más importante.

“Ayer hubo, en particular en el sur de Sinaloa, en Escuinapa, estos bloqueos. Y había estado en un promedio de alrededor de 3.5 homicidios diarios y fue un fin de semana en donde subieron los homicidios”, dijo.

La mandataria federal señaló que el apoyo que se da al estado es integral, entre policía estatal y las fuerzas federales, además de que tiene sus particularidades.

“Recuerden que este inicio de la violencia en Sinaloa, porque Sinaloa tenía una situación de mucha tranquilidad, se da a partir de la entrega del ‘Mayo’ Zambada a Estados Unidos y de esta ruptura del grupo delincuencial que opera en Sinaloa, provocada, entre otras cosas, por esta situación que, aunque digan, no ha quedado claro, de todas maneras”, indicó.

Dijo que, a partir de la ruptura dentro del Cártel de Sinaloa, se disparó la violencia en el estado, aunque destacó que se han tenido “muchas detenciones, incautación de laboratorios, un trabajo muy fuerte, por parte de las fuerzas federales con el objetivo principal de protección a la ciudadanía”.

El Gabinete de Seguridad aún acude cada dos o tres semanas a Sinaloa. “No se le ha dejado a Sinaloa solo”, aseguró.