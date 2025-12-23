Adelantan que habrá periodo extraordinario en el Senado para aprobar ingreso de tropas de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara aprobación para el ingreso y salida de tropas de territorio nacional, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo, informó que presentará una iniciativa a la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario el 13 de enero de 2026 con el fin de desahogar las solicitudes de la titular del Ejecutivo.

En un mensaje en sus redes sociales, la senadora morenista resaltó que la iniciativa se presentará en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 7 de enero, para que ese órgano apruebe el decreto por el que se convocaría a la Cámara de Senadores a un periodo extraordinario.

La senadora detalló que la primera solicitud se trata de una salida del país a tropas de la Armada de México, a fin de que participen en el evento “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, que se realizará en Camp Shelby, Mississippi, Estados Unidos de América, del 18 de enero al 13 de marzo de 2026.

Así como para aprobar el ingreso a territorio nacional de personal de Navy SEAL’s y del 7mo Grupo de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos a efecto de que participen en el evento denominado “Mejorar la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales”.