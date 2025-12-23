Aeronave mÃ©dica de la Marina perdiÃ³ comunicaciÃ³n minutos antes de estrellarse en Texas

Autoridades y voluntarios responden a un accidente aÃ©reo de la Armada de MÃ©xico cerca de Galveston, Texas. Foto: Sky Decker Jr. vÃ­a AP

Los controladores de trÃ¡fico aÃ©reo perdieron comunicaciÃ³n durante unos 10 minutos con una avioneta de la Marina mexicana que transportaba a un joven paciente mÃ©dico y a otras siete personas antes de que se estrellara frente a la costa de Texas, matando al menos a cinco personas, declarÃ³ el martes la presidenta de MÃ©xico.

Las autoridades inicialmente creyeron que la avioneta habÃ­a aterrizado en su destino en Galveston, cerca de Houston, antes de enterarse de que se habÃ­a caÃ­do el lunes por la tarde, indicÃ³ la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Una operaciÃ³n de bÃºsqueda y rescate en aguas cercanas a Galveston rescatÃ³ a dos sobrevivientes de los restos del aviÃ³n, seÃ±alÃ³ la Marina de MÃ©xico, mientras que uno permanecÃ­a desaparecido.

Las autoridades estadounidenses estÃ¡n investigando la causa, pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte declarÃ³ el martes que podrÃ­a tomar una semana o mÃ¡s recuperar la aeronave.

Cuatro de las ocho personas a bordo eran oficiales de la Marina y cuatro eran civiles, incluido un niÃ±o, informÃ³ la Marina de MÃ©xico. Dos de los pasajeros estaban afiliados a una organizaciÃ³n sin fines de lucro que ayuda a transportar a niÃ±os mexicanos con quemaduras graves a un hospital en Galveston.

"Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasÃ³", expresÃ³ Sheinbaum.

AÃ±adiÃ³ que "se va a hacer la investigaciÃ³n y se estÃ¡ atendiendo a todos los familiares", pero que "hasta que no salga la caja negra y no se analicen no se puede saber cuÃ¡l fue la causa del desplome".

Luke Baker, oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, indicÃ³ que al menos cinco de los que estaban a bordo habÃ­an muerto, pero no identificÃ³ a los pasajeros.

La aeronave Beech King Air 350i de doble turbohÃ©lice se estrellÃ³ el lunes por la tarde en una bahÃ­a cerca de la base del puente que conecta la Isla de Galveston con el continente. Los servicios de emergencia se apresuraron al lugar cerca del popular destino de playa a unos 80 kilÃ³metros (unas 50 millas) al sureste de Houston.

Sky Decker, un capitÃ¡n de yate profesional que vive a aproximadamente 1,6 kilÃ³metros (1 millas) del lugar del accidente, relatÃ³ que saltÃ³ a su bote para ver si podÃ­a ayudar. RecogiÃ³ a dos policÃ­as que lo guiaron a travÃ©s de una densa niebla hasta un aviÃ³n casi sumergido. Decker saltÃ³ al agua y encontrÃ³ a una mujer gravemente herida atrapada debajo de sillas y otros escombros.

"No podÃ­a creerlo. TenÃ­a tal vez tres pulgadas de espacio de aire para respirar", contÃ³. "Y habÃ­a combustible de aviÃ³n mezclado con el agua, los vapores eran realmente malos. Ella estaba realmente luchando por su vida".

Dijo que tambiÃ©n sacÃ³ a un hombre sentado frente a ella que ya habÃ­a muerto. Ambos vestÃ­an ropa civil.

No estÃ¡ claro si el clima fue un factor. La zona ha estado experimentando condiciones de niebla en los Ãºltimos dÃ­as, segÃºn Cameron Batiste, meteorÃ³logo del Servicio MeteorolÃ³gico Nacional. AsegurÃ³ que alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes entrÃ³ una niebla que tenÃ­a una visibilidad de aproximadamente media milla.

Equipos de la AdministraciÃ³n Federal de AviaciÃ³n y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte estuvieron en el lugar del accidente el lunes, manifestÃ³ el Departamento de Seguridad PÃºblica de Texas. Un portavoz de la NTSB dijo en un correo electrÃ³nico que los investigadores recopilarÃ¡n datos de seguimiento de vuelo, grabaciones de cualquier comunicaciÃ³n de control de trÃ¡fico aÃ©reo y revisarÃ¡n registros de mantenimiento y pronÃ³sticos del clima, con un informe preliminar dentro de 30 dÃ­as.

La Marina de MÃ©xico aseverÃ³ que la aeronave estaba ayudando con una misiÃ³n mÃ©dica en coordinaciÃ³n con la FundaciÃ³n Michou y Mau. En una publicaciÃ³n en redes sociales, la fundaciÃ³n ofreciÃ³ sus condolencias a las familias y expresÃ³ que compartÃ­a su dolor "con respeto y compasiÃ³n".

La organizaciÃ³n benÃ©fica fue fundada despuÃ©s de que una madre muriera tratando de salvar a sus hijos de un incendio. Un niÃ±o sucumbiÃ³ a sus heridas porque no recibiÃ³ atenciÃ³n mÃ©dica especializada, mientras que otro sobreviviÃ³ tras recibir tratamiento en Shriners Children's Texas en Galveston. Durante 23 aÃ±os, la fundaciÃ³n ha ayudado a trasladar a mÃ¡s de 2.000 pacientes a ese hospital y otras instalaciones mÃ©dicas con experiencia en quemaduras, segÃºn el sitio web de la organizaciÃ³n benÃ©fica.

El director de la organizaciÃ³n benÃ©fica no ha respondido a un correo electrÃ³nico de The Associated Press solicitando comentarios.

Shriners Children's Texas dijo en un comunicado que se enterÃ³ del accidente con "profunda tristeza" pero no pudo proporcionar informaciÃ³n sobre el estado del niÃ±o porque aÃºn no habÃ­a sido admitido.

El hecho se produce en medio de un aÃ±o de intenso escrutinio sobre la seguridad aÃ©rea tras una serie de accidentes de alto perfil y las interrupciones de vuelos durante el cierre del gobierno impulsado por la escasez de controladores de trÃ¡fico aÃ©reo.

La colisiÃ³n en el aire en enero entre un helicÃ³ptero del EjÃ©rcito y un aviÃ³n de pasajeros cerca de Washington D.C. fue seguida por el estrellamiento de una ambulancia aÃ©rea en Filadelfia. El accidente de un aviÃ³n de UPS en llamas este otoÃ±o solo aumentÃ³ las preocupaciones. Aun asÃ­, el nÃºmero total de accidentes en 2025 fue en realidad un poco menor que el aÃ±o pasado y los expertos dicen que volar sigue siendo seguro en general.