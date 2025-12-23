Aeronave mÃ©dica de la Marina perdiÃ³ comunicaciÃ³n minutos antes de estrellarse en Texas

SecretarÃa de Marina
Aeronave mÃ©dica de la Marina perdiÃ³ comunicaciÃ³n minutos antes de estrellarse en TexasLas autoridades estadounidenses estÃ¡n investigando la causa, pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte declarÃ³ el martes que podrÃa tomar una semana o mÃ¡s recuperar la aeronave.
Los controladores de trÃ¡fico aÃ©reo perdieron comunicaciÃ³n durante unos 10 minutos con una avioneta de la Marina mexicana que transportaba a un joven paciente mÃ©dico y a otras siete personas antes de que se estrellara frente a la costa de Texas, matando al menos a cinco personas, declarÃ³ el martes la presidenta de MÃ©xico.
Las autoridades inicialmente creyeron que la avioneta habÃa aterrizado en su destino en Galveston, cerca de Houston, antes de enterarse de que se habÃa caÃdo el lunes por la tarde, indicÃ³ la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Una operaciÃ³n de bÃºsqueda y rescate en aguas cercanas a Galveston rescatÃ³ a dos sobrevivientes de los restos del aviÃ³n, seÃ±alÃ³ la Marina de MÃ©xico, mientras que uno permanecÃa desaparecido.
Las autoridades estadounidenses estÃ¡n investigando la causa, pero la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte declarÃ³ el martes que podrÃa tomar una semana o mÃ¡s recuperar la aeronave.
Cuatro de las ocho personas a bordo eran oficiales de la Marina y cuatro eran civiles, incluido un niÃ±o, informÃ³ la Marina de MÃ©xico. Dos de los pasajeros estaban afiliados a una organizaciÃ³n sin fines de lucro que ayuda a transportar a niÃ±os mexicanos con quemaduras graves a un hospital en Galveston.
"Mis condolencias a los familiares de los marinos que fallecieron lamentablemente en este accidente y a las personas que viajaban. Muy triste lo que pasÃ³", expresÃ³ Sheinbaum.
AÃ±adiÃ³ que "se va a hacer la investigaciÃ³n y se estÃ¡ atendiendo a todos los familiares", pero que "hasta que no salga la caja negra y no se analicen no se puede saber cuÃ¡l fue la causa del desplome".
Luke Baker, oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, indicÃ³ que al menos cinco de los que estaban a bordo habÃan muerto, pero no identificÃ³ a los pasajeros.
La aeronave Beech King Air 350i de doble turbohÃ©lice se estrellÃ³ el lunes por la tarde en una bahÃa cerca de la base del puente que conecta la Isla de Galveston con el continente. Los servicios de emergencia se apresuraron al lugar cerca del popular destino de playa a unos 80 kilÃ³metros (unas 50 millas) al sureste de Houston.
Sky Decker, un capitÃ¡n de yate profesional que vive a aproximadamente 1,6 kilÃ³metros (1 millas) del lugar del accidente, relatÃ³ que saltÃ³ a su bote para ver si podÃa ayudar. RecogiÃ³ a dos policÃas que lo guiaron a travÃ©s de una densa niebla hasta un aviÃ³n casi sumergido. Decker saltÃ³ al agua y encontrÃ³ a una mujer gravemente herida atrapada debajo de sillas y otros escombros.
"No podÃa creerlo. TenÃa tal vez tres pulgadas de espacio de aire para respirar", contÃ³. "Y habÃa combustible de aviÃ³n mezclado con el agua, los vapores eran realmente malos. Ella estaba realmente luchando por su vida".
Dijo que tambiÃ©n sacÃ³ a un hombre sentado frente a ella que ya habÃa muerto. Ambos vestÃan ropa civil.
No estÃ¡ claro si el clima fue un factor. La zona ha estado experimentando condiciones de niebla en los Ãºltimos dÃas, segÃºn Cameron Batiste, meteorÃ³logo del Servicio MeteorolÃ³gico Nacional. AsegurÃ³ que alrededor de las 2:30 de la tarde del lunes entrÃ³ una niebla que tenÃa una visibilidad de aproximadamente media milla.
Equipos de la AdministraciÃ³n Federal de AviaciÃ³n y de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte estuvieron en el lugar del accidente el lunes, manifestÃ³ el Departamento de Seguridad PÃºblica de Texas. Un portavoz de la NTSB dijo en un correo electrÃ³nico que los investigadores recopilarÃ¡n datos de seguimiento de vuelo, grabaciones de cualquier comunicaciÃ³n de control de trÃ¡fico aÃ©reo y revisarÃ¡n registros de mantenimiento y pronÃ³sticos del clima, con un informe preliminar dentro de 30 dÃas.
La Marina de MÃ©xico aseverÃ³ que la aeronave estaba ayudando con una misiÃ³n mÃ©dica en coordinaciÃ³n con la FundaciÃ³n Michou y Mau. En una publicaciÃ³n en redes sociales, la fundaciÃ³n ofreciÃ³ sus condolencias a las familias y expresÃ³ que compartÃa su dolor "con respeto y compasiÃ³n".
La organizaciÃ³n benÃ©fica fue fundada despuÃ©s de que una madre muriera tratando de salvar a sus hijos de un incendio. Un niÃ±o sucumbiÃ³ a sus heridas porque no recibiÃ³ atenciÃ³n mÃ©dica especializada, mientras que otro sobreviviÃ³ tras recibir tratamiento en Shriners Children's Texas en Galveston. Durante 23 aÃ±os, la fundaciÃ³n ha ayudado a trasladar a mÃ¡s de 2.000 pacientes a ese hospital y otras instalaciones mÃ©dicas con experiencia en quemaduras, segÃºn el sitio web de la organizaciÃ³n benÃ©fica.
El director de la organizaciÃ³n benÃ©fica no ha respondido a un correo electrÃ³nico de The Associated Press solicitando comentarios.
Shriners Children's Texas dijo en un comunicado que se enterÃ³ del accidente con "profunda tristeza" pero no pudo proporcionar informaciÃ³n sobre el estado del niÃ±o porque aÃºn no habÃa sido admitido.
El hecho se produce en medio de un aÃ±o de intenso escrutinio sobre la seguridad aÃ©rea tras una serie de accidentes de alto perfil y las interrupciones de vuelos durante el cierre del gobierno impulsado por la escasez de controladores de trÃ¡fico aÃ©reo.
La colisiÃ³n en el aire en enero entre un helicÃ³ptero del EjÃ©rcito y un aviÃ³n de pasajeros cerca de Washington D.C. fue seguida por el estrellamiento de una ambulancia aÃ©rea en Filadelfia. El accidente de un aviÃ³n de UPS en llamas este otoÃ±o solo aumentÃ³ las preocupaciones. Aun asÃ, el nÃºmero total de accidentes en 2025 fue en realidad un poco menor que el aÃ±o pasado y los expertos dicen que volar sigue siendo seguro en general.