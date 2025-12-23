Alarma por malestar psicológico en mujeres adolescentes, revela Encodat

Claudia Sheinbaum y David Kershenobich durante la presentación de la Encodat. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (Encodat), el gobierno encontró que en el 13.2 por ciento de las mujeres adolescentes, de 12 a 17 años, hay un malestar psicológico, como una de las alarmas dentro de la salud mental por ser una cifra elevada.

La presidenta Claudia Sheinbaum alertó que esta cifra es “alta”, por lo que llamó a las familias, gobierno, escuelas y en todos los ámbitos a trabajar para revertir esta realidad.

“Trabajemos para darle una orientación a los jóvenes de no sufrimiento por alguna situación de malestar psicológico y una estrategia integral de participación colectiva para poderle dar una alternativa de vida, de felicidad a las y a los jóvenes, particularmente a los adolescentes”.

Destacó que el “malestar psicológico: adolescentes de 12 a 17 años, en mujeres, 13.2 por ciento, es alto”, por lo que para enero presentarán una estrategia sobre salud mental dirigida en especial a adolescentes, que incluirá intervención en las escuelas.

Será, dijo, “una campaña muy intensa y, al mismo tiempo, fortalecerá la línea de ayuda y algunos otros esquemas de apoyo con psicólogos, psiquiatras y vinculados con las escuelas… definitivamente es indispensable”.

La encuesta analiza los patrones de consumo, frecuencia, dependencia, percepción de riesgo, acceso y su relación con la salud mental y determinantes sociales.

La jefa del Ejecutivo Federal dijo que incluso la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, consiguió un acuerdo con todas las plataformas de redes sociales y Google, para que bajen los contenidos relacionados con violencia contra las mujeres y, al mismo tiempo, que ayuden a promocionar una vida libre de violencia.

En el caso de las mujeres de entre 18 y 65 años la cantidad de mujeres (10.2 por ciento) que expresaron este “malestar psicológico” es el doble de lo que representan los hombres (5.1%), en cuanto a los adolescentes, se trató del 6.9 por ciento.

La encuesta también reveló que el 18.8 por ciento de mujeres adolescentes respondieron padecer algún tipo de violencia en tanto que hombres fueron 17.4%; en el caso de mujeres adultas fueron el 13.1 por ciento y hombres 9.5%.

En el comportamiento suicida, la prevalencia en los últimos 12 meses muestra que las y los adolescentes muestran tasas regularmente más altas en todas las etapas de este comportamiento:

Ideación: 3.3 %, mientras que en adultos fue de 1.7%

Planeación: 1.9%; adultos, 1%

Intento: 1.5%; adultos, 0.5%

Además, se hace la aclaración de que las adolescentes “son el subgrupo con mayor frecuencia de ideación e intento”.